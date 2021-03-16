由美國GE航空集團與長榮航太共同合資成立的長異發動機維修股份有限公司2020年正式營運，該公司導入資通(2471)的HCP（Human Capital Planner）人力資產規劃系統。

長異此次導入HRM人事薪資管理系統及ESS員工／主管自助系統，期望藉由人資系統建立完整的人事作業流程。除了薪資結算、排班作業之外，長異也需要「旅遊福利模組」功能，主要是長異在職人員在公司任職達到一定年資時，就能享有員工旅遊福利。HCP藉由過往在航空業及製造業的導入經驗，將系統設定自動換算員工年資，即時更新員工福利資訊，省去人工計算核對的時間成本。

資通總經理林聖懿指出，HCP人資系統在高科技業及製造業具備豐沛技術能量，能滿足複雜排班／排休、輪班制、周年制／歷年制、班別津貼計算、彈休／輪休／特休管理等，並累積超過400家導入經驗，協助製造業因應特殊作業流程。

此外，HCP是採用國際級Oracle資料庫，並搭配資通自身開發的加密演算法，兼具安全性與穩定性，能保護員工身分證字號、薪資等機敏資訊不外洩，給予企業高規格資安防禦。

(時報資訊)