金門縣府響應EarthHour地球一小時，將原定本月27日晚間的「金門星光節」開幕活動，延至次日3／28登場。圖為金寧鄉彩繪水溝夜景之一。（縣府提供）

金門縣府響應EarthHour地球一小時，將原定本月27日晚間的「金門星光節」開幕活動，延至次日3／28登場。當地天文迷也很期待全島關燈，再見軍管時期燈火管制，沒有「光害」的滿天星斗美景。

地球一小時 （ Earth Hour）是2007年間，由世界自然基金會（WWF）在澳洲雪梨發起的愛護地球運動，希望藉由關燈行動，提醒大家正視氣候變遷議題，並集合全人類的力量做出一些改變。

金門星光節原定3／27日晚上在瓊林保護廟前廣場開幕，配合台灣燈會首次移展離島，持續進行到~5／30。但縣府考量「Earth Hour地球一小時」是全球最大環境群眾活動，當晚8時至9時將關燈1小時，喚起人們以實際行動減少能源消耗，改善全球暖化的意識，決定將開幕儀式延至次日3／28舉辦。

當地不少天文迷則很期待金門當晚關燈1小時，若家戶、商店全力配合，加上天候良好，有很大機會回到昔日軍管燈火管制，沒有光害的年代，再見滿天星辰的美麗夜景。

縣議員董森堡說明，看星星以東半島的環境條件最優，西半島則受廈門沿海光害影響，以歐厝、泗湖、后湖至金門城、水頭沿線一帶較佳。

(中時 )