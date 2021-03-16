民進黨立委鄭運鵬15日與立法院衛環委員會一同前往大潭藻礁進行會勘，晚間卻突然發文痛批「國民黨立委」踩踏藻礁，破壞生態，但卻被海量證據打臉，表示民進黨人士也多次踩踏藻礁。對此，資深媒體人黃暐瀚分析鄭運鵬的「自爆行為」，直言鄭運鵬以及親綠媒體所要的並不是真相，而是製造仇恨。

鄭運鵬15日晚間發文表示，「今天國民黨衛環召委在大潭勘察藻礁，我無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？」但當天在場者並非只有藍委以及鄭運鵬，綠委蘇巧慧以及其它幾位民進黨立委、經濟部次長曾文生都在場，並且被拍到站在藻礁上討論的畫面。

黃暐瀚今(16)日在臉書中指出，昨晚在鄭運鵬貼文後，馬上就有媒體以「照片曝光！國民黨動員會勘藻礁 被爆直接『踩進去』」進行報導，文章下方更是出現無數咒罵國民黨的留言，儘管明眼人都知道事實並非如此，但風向就這樣被帶出來了。

鄭運鵬跟該媒體真的沒有發現，這一群人，不只國民黨立委，選有民進黨立委，還有經濟部官員，還有環保人士，還有一堆記者嗎？黃暐瀚指出，實際上他們根本就不在意真相究竟為何，「是非不用論，有仇恨值就好。」

黃暐瀚感嘆，台灣人就在這樣「片面」跟「錯誤」的訊息中一天天生活下去，人民越來越仇恨彼此、未來越來越沒有希望；小小細節、大大關鍵，想讓台灣真的偉大，得從明辨是非開始。

(中時新聞網)