綜觀各類櫻花，以粉色、桃紅櫻花居多，其中純白顏色的櫻花，櫻種較少，除了白色緋寒櫻──綠萼櫻，俗名為「福爾摩沙櫻」外，還有白色的霧社櫻！霧社櫻為台灣特有種櫻花，因最早在霧社被發現，便以「霧社」為名，由於霧社櫻因雪白花色常被民眾誤認為是梅花或李花，其實並不然，民眾可以觀察櫻花花瓣，若花瓣有尖狀缺口及樹幹有橫紋和皮孔兩大特徵來分辨，而且霧社櫻因花瓣潔白，花瓣掉落時更猶如細雪紛飛的三月雪！

綠萼櫻也是少許純白的櫻花品種(洪書瑱攝)

霧社櫻(東勢林區管理處提供)

「霧社櫻」為台灣特有種，在台灣原生的櫻花裡，是少數朵朵雪白花朵，如小鈴鐺花般的小花，在艷麗的山櫻花落盡後，霧社櫻才正要綻放。清新素雅的美感，樹形婀娜多姿，滿樹潔白的花朵，映著周圍濃綠的襯托，美不勝收，連愛好自由的鳥兒與蜜蜂，感受到霧社櫻的魅力吸引，常在樹上駐足。

觀霧山莊前方霧社櫻(新竹林區管理處提供)

霧社櫻最出名，當屬觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」，這株早已成為觀霧重要地標的「霧社櫻王」，樹齡已達八十年了，霧社櫻胸徑逾77公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，是難得一見的大樹，因此常被稱為「霧社櫻王」，被譽為北臺灣最大的霧社櫻，在每年三月盛開時節總是吸引眾多遊客慕名前來觀賞，今年因受年初數波寒流影響，開花時間稍晚約一週，最佳賞花期僅剩最後一週，欲賞花的民眾請把握有限的花期！觀霧國家森林遊樂區，不僅可賞花，更可挑戰園區內難易度不同的步道，享受森林浴及沉浸在繚繞雲霧中。

大雪山霧社櫻(東勢林區管理處提供)

霧社櫻除了觀霧國家森林遊樂區中觀霧的「霧社櫻王」外，位於中台灣的大雪山林道41-43K間，便可看到路旁霧社櫻的雪白身影，來到43K遊客服務中心，即可看到盛放的霧社櫻！目前大雪山林道35k處的霧社櫻已全開，遊客中心附近約開6-7成，花期預計，若氣候穩定，約可持續至3月底左右！

而3月的大雪山除了有霧社櫻可以欣賞外，大雪山更是國內外著名的賞鳥勝地，加上近期為鳥類繁殖季，推薦遊客到大雪山除賞櫻外，還可留意觀察身邊各種特殊鳥類，另預計5月會推出夜觀活動，屆時歡迎報名參加，夜間可觀察到山羌、山羊、白面鼯鼠等動物可愛的身影。林務局東勢林區管理處表示，大雪山正值春意盎然的季節，欣賞美麗的花朵時，也是賞鳥的好時機，漫步林間的同時不妨靜下心來聆聽鳥兒婉轉的鳴聲、尋找那美麗的倩影，讓鳥兒與您一同漫步山林間！

奧萬大的霧社櫻盛開 (南投林管處提供)

另外，奧萬大森林遊樂區也有霧社櫻，而奧萬大主要有三種櫻花，繼1月間率先登場的是開粉紅色系單花瓣的「山櫻花(緋寒櫻)」，2月份上場的是開艷紅色系重花瓣的「八重櫻」後，3月則是純白色系單花瓣的台灣特有種「霧社櫻」已登場，但今年因氣候，奧萬大霧社櫻，在2月下旬就開始盛開，霧社櫻已長岀新葉、近尾聲！

(中時新聞網)