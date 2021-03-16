台北市文山區驚傳公車輾到路人意外！今（16日）上午9時許，一輛公車準備從興隆路左轉萬芳路時，輾到一名婦人，婦人卡在車底，警消獲報趕到場，趕緊將婦人從車底救出，但婦人當場已失去生命跡象，緊急送往萬芳醫院搶救，至於詳細事故原因仍有待進一步釐清。

這起車禍也釀成興隆路大塞車，截至上午10時30分，附近車流尚未緩解，不少路過民眾也上網提醒大家先改道行駛。

(中時新聞網)