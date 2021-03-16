北市公車輾路人 婦卡車底濺血命危 10:422021/03/16 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市文山區發生公車輾路人命危車禍。（截自臉書《木柵社團》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市文山區驚傳公車輾到路人意外！今（16日）上午9時許，一輛公車準備從興隆路左轉萬芳路時，輾到一名婦人，婦人卡在車底，警消獲報趕到場，趕緊將婦人從車底救出，但婦人當場已失去生命跡象，緊急送往萬芳醫院搶救，至於詳細事故原因仍有待進一步釐清。 這起車禍也釀成興隆路大塞車，截至上午10時30分，附近車流尚未緩解，不少路過民眾也上網提醒大家先改道行駛。 高市站西路搶通車 缺失一籮筐 機車撞單車倒地 車體刮地40米爆火球 騎士重傷婦命危 (中時新聞網) #婦人 #車底 #路人 #北市公車 #輾路人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 噁心保全公車上玩弄下體 鄰座女乘客報警逮人 15:212021/03/15 社會 一家機車3貼超驚悚 路人罵翻：拿女兒當人肉氣囊 14:502021/03/15 社會 芎林公一公園 方口獅遊具新亮點 04:102021/03/15 地方新聞 樹林19歲男車內聊天遭惡徒持刀斷手斷腳 帶血狂奔超商求救 08:232021/03/15 社會 媽開車上國1撞到車底朝天 7月大男嬰奇蹟毫髮無傷 14:002021/03/15 社會 組團搭巴士遊台南 市府推6條主題公車小旅行拚觀光 12:572021/03/15 寶島 淡北道路經費被卡 侯促速撥款 04:102021/03/14 地方新聞 騎士嗆「叭三小」 公車司機打架後繼續載客 12:202021/03/15 社會 士林夜市爆倒店潮！北市這2夜市沒捷運生意卻超好 23:012021/03/15 生活 一卡通進逼 打臉柯P滅敵豪語 04:102021/03/16 地方新聞 徐乃麟豪宅賭博案 女密友判刑6月還須沒收440萬元 11:182021/03/15 社會 社會熱門新聞 林依晨前男友性侵混血少女 判賠180萬元定讞 - 社會 台南交大員警獨居輕生 住戶目擊嚇壞：他高掛外牆上 - 社會 女兵深夜徘徊四草大橋 一見員警迅速衝向橋邊 - 社會 內湖保全墜電梯井慘死 監視畫面曝光 竟因這動作奪命 - 社會 【神鬼夫妻】洗錢夫妻每月爽花80萬 精品多到塞不進電梯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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