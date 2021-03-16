我不是老梅綠石槽，我是「苗栗苑裡」綠石槽(圖：苗栗縣政府提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

熱愛台灣的日籍攝影師「小林賢伍」為宜蘭礁溪五峰旗山，因為望過去綠油油一片，取名為「抹茶山」，而創造出「抹茶山」爬山傳奇，而抹茶山或遇上了雲霧，「小林」還取之為「抹茶冰淇淋山」，而這抹茶系列的大自然可不只有抹茶山，若說綠油油一片叫為「抹茶」，每年春末初夏之際，如同綠地毯覆蓋在海岸邊，也能堪稱為「抹茶海岸」，那一波波海浪湧上海邊，就成就一大杯「抹茶海岸氣泡水」了！這抹茶海岸最為人知莫過於「老梅綠石槽」，但抹茶海岸現在不只有「老梅」而已，苗栗「苑裡」現在也同樣看得見了！

石蓴披附在石槽上，過往北海岸潮間帶常見到的綠色海藻，一年四季均可生長，尤其是大量生長的春季，常覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石上，宛如舖上一層綠色的地毯，隨後會因為夏天到來而暫時白化消失，但石蓴的孢子仍存於石縫中，等待東北季風到來後再次生長，另外還有海髮絲等海藻！

老梅_「抹茶氣泡水海岸」(圖：北觀處提供)

老梅_「抹茶氣泡水海岸」(圖：北觀處提供)

往年每每春季來臨之際，北海岸石門老梅海岸「綠石槽」就受到矚目，總盼著老梅「臉綠」，當海岸邊展綠顏時，總是能吸引大批民眾及攝影愛好者前往朝聖，而今(2021)年「老梅」已展綠，但從去(2020)年綠石槽「老梅」不再是「專賣店」了，現在媲美北海岸的老梅綠石槽，苗栗苑裡也看得到，而且「老梅」與「苑裡」的綠石槽發生的時間點可說是相當相近，也就是期間限定款美景「抹茶氣泡水海岸」北台灣最少就有二處了！

苗栗苑裡_抹茶氣泡水海岸(圖：苗栗縣政府提供)

苗栗苑裡_抹茶氣泡水海岸(圖：苗栗縣政府提供)

而去(2020)年在苗栗苑裡鎮西平里出水海岸線，也就是在濱海藝文中心旁，越過河堤再往海邊約100公尺左右，出現的綠石槽，而且今年因氣候因素，綠石槽提前出現，綿延約200公尺的「抹茶海岸線」，宛如散落海岸邊的綠寶石，夕陽西下時更顯翠綠動人。而當地除了「抹茶海岸」外，民眾還可以前往順遊鄰近的苑裡市區、慈和宮、心雕居、苑港漁港等地！

也提醒欲前往北海岸「老梅」或苗栗「苑裡」感受「抹茶氣泡水海岸」季節性美景的民眾，不要因為好奇或想更近距離取景拍攝，請遵守不踩踏綠石槽的欣賞公約，不僅可以避免滑倒受傷，也能把美景留給下一個或下下一個民眾欣賞！

(中時新聞網)