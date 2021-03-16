【旅遊經 洪書瑱報導】

「疫情」的發生，讓飯店觀光的經營模式也有了「異情」，求新、求變的行銷模式，正一波波發生，當然在這浪頭上新成立的飯店也越來新穎，和傳統飯店有著迥然不同的呈現與獨樹一幟的味道！如這間距羽田機場車程約30分鐘，位於「日本東京」即將於下個（4）月２日全新開幕新打造的特色旅店──「BnA_WALL」藝術旅店(Art Hotel)，為地下一樓至地上五樓的建築空間，客房雖然不多，只有26間客房，但房間卻是一間比一間風格濃烈，這些極具視覺張力的房型，全由23位日本新銳藝術家打造設計，每間客房就是一件藝術創作，如同置身在一座小型美術館，而下榻旅客彷彿直接住進藝術作品中，如同睡夢中不再只是受瞌睡蟲侵襲，不再只為周公約會，反而是也有機會與謬思之神來一場邂逅，讓一趟旅店住宿，獲得一股藝文能量，沾染時尚文青氣息，也大大滿足了現代人愛拍照打卡的自由拍照空間！

日本新飯店新銳藝術家參與設計 每一間客房都是藝術空間。（旅遊經提供）

「BnA_Wall」藝術旅店地下一樓至地上五樓，期望成為日本橋的文化樞紐。（圖片來源BnA株式會社）

日本橋「BnA_Wall」的一樓大廳酒吧由知名的涉谷花魁，而且若幸運的話，可以直接目擊藝術家現場創作。（圖片來源BnA株式會社）

BnA HOTEL品牌的初衷，本身就帶有一點理想性格。就是結合藝術家創作的美融入在旅店氛圍裏，希望藉由創新風格、開放式不設限的藝術旅店空間，一方面扶植增加藝術家的能見度與知名度，同時也讓他們擁有穩定的經費來源，支持他們持續投入藝術創作。讓前來BnA HOTEL投訴的旅人，除了可以親身感受並體驗藝術家的創作理念，甚至還可以和這些藝術家面對面，相聚交流、激發生活或人生的靈感。

目前掛上「BnA_WALL - Art Hotel」招牌的藝術旅店，繼高圓寺、秋葉原、京都河原町三個點之後，最新的一家是今年才剛開幕的日本橋店，第四個據點之所以選在日本橋這區域，因為它在江戶時代就是重要的交通樞紐，商業繁榮鼎盛，旅人到此，也能探索日本藝術文化的獨特與美感。

※.其中幾間不同的客房設計：

日本橋「BnA_Wall」藝術旅店-利用光景與玻璃營造冷調空間氛圍（圖片來源BnA株式會社）

日本橋「BnA_Wall」藝術旅店-素白與飽和色彩的衝突美感（圖片來源BnA株式會社）

日本橋「BnA_Wall」藝術旅店-類似潑墨畫的繽紛色彩設計（圖片來源BnA株式會社）

日本橋「BnA_Wall」藝術旅店-黑與白的簡約，明亮又舒適（圖片來源BnA株式會社）

「BnA_Wall」每間客房的作品都獨樹一幟（圖片來源BnA株式會社）

日本橋「BnA_Wall」藝術旅店--簡單的畫，柔和的色調，溫暖了整個空間（圖片來源BnA株式會社）

日本橋「BnA_Wall」藝術旅店-華麗的圖騰與幾合圖型的完美結合（圖片來源BnA株式會社）

日本橋「BnA_WALL」利用曾經作為西陣織品貿易公司東京總部的現有建築做改造，與YOSHIROTTEN、川村由紀等23組代表日本的新銳藝術家和藝術總監，共同創作了26間住宿型的藝術作品。每間客房的風格都獨樹一幟，有的走極簡風，有的則用彩虹的各種顏色來裝飾整個房間。除此之外，房間裡面還有很多隱藏式可以互動的小工具及小發明，感覺上像是住進了一個小型的美術館，每位住進去的旅客，都能好好探索每一間客房的角落，每一次住房也能增加不同的驚喜！

除了各具風格的客房，旅店的公共空間也有許多亮點及看點，也是打卡美拍不可或缺的亮點，如大牆（WALL）是可以連續重新粉刷的壁畫，在街頭藝術難以發展的日本，可以重新粉刷的大型壁畫，對藝術家而言是件奢侈的事；而為藝術愛好者設計的「BnA_WALL」，連接一樓休息大廳與地下工廠的壁畫，開闢出讓藝術家交流的場所，入住的旅人可以觀賞到藝術家們不定期繪製的壁畫，幸運的話，還可以遇到藝術家正在創作壁畫的場景。

地下室是藝術家的工作室，也是創作交流的新天地。（圖片來源BnA株式會社）

而地下室宛如一個藝術工廠，藝術家在這兒創作，也提供各個藝術團體做交流，並不定期地舉辦創作發表，是個讓藝術家們盡情發揮創造力的藝術天堂。這也是「BnA_WALL」的最大特色。

一樓大廳酒吧是由東京聞名夜場「涉谷花魁」（shibuya oiran)團隊所經營，今年正巧是涉谷花魁的十週年慶，不管是當地人或觀光客，都對涉谷花魁這個聚會酒吧萬分青睞，在DJ精選的背景音樂中，觀賞著大廳6公尺高的巨型壁畫一路延伸到地下室，啜飲一口特調日式雞尾酒、或季節清酒，也同步與這些藝術家心領神會。

緣於為愛好藝術者而設計的現代時尚旅店的初心，BnA旅店集團採用贊助人制度，每位入住的旅客，都是支持藝術的贊助者，旅店將部分住宿收費資助給創作藝術空間的藝術家，期望旅客在享受一種新潮住宿方式的同時，也支持藝術家的創作與營運。

※. BnA_WALL飯店資訊──(開業預定，4月2日)

房 間 數：26間 地 址：東京都中央區日本橋大伝馬町1-1 飯店URL：

※圖片：東京觀光事務所台灣辦事處提供

(中時新聞網)