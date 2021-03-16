【旅遊經 洪書瑱報導】

下個月即是一年一度的兒童節，為了這個歡樂的節目，為國人介紹一南一北二家以「親子」遊為活動主軸的飯店業者，其中包括台北福華飯店，即日起至5月31日推出「2021 Taiwan Museum Pass 愛台灣博物館住房專案」兩人同行3,599元，只要於台北福華大飯店官網預訂，即贈史上最超值的出遊神卡，由「國立故宮博物院」所推出的全台唯一博物館暢遊卡──「「愛臺灣博物館卡」；而位於南台灣的「義大皇家酒店」推出的「超玩美」親子主題房平日專案，自即日起至4月30日止，平日入住每房6,999元！

兒童節將近 二間以親子為活動主軸的飯店推薦。（旅遊經提供）

台北福華大飯店_高級雙人單床房

奇美博物館

國立故宮博物院(北院)

國立臺灣史前博物館(南科考古館)

國立臺灣博物館(本館)

國立臺灣歷史博物館「台北福華」即日起至5月31日止，推出「2021 Taiwan Museum Pass 愛台灣博物館住房專案」兩人同行3,599元，凡在飯店官網預訂，即贈史上最超值的出遊神卡「愛臺灣博物館卡」！「愛臺灣博物館卡」由「國立故宮博物院」所推出的全台唯一博物館暢遊卡！卡中集合全台灣近50間人氣博物館，讓民眾一整年可以全台博物館盡情走透透，免費暢遊全台19大核心博物館園區，不論是國外旅客來台必訪的故宮北院、或是IG最夯熱點故宮南院、還有台中人氣最旺科博館、台南必訪奇美博物館、高雄最佳親子景點科工館等19大博物館園區，只要「愛臺灣博物館卡」一卡在手，皆能不限次數、免費暢遊！另外，再送「北北基好玩卡-交通暢遊一日券」，能無限次數搭乘台北捷運、公車與5條台灣好行景點接駁旅遊服務路線，輕鬆到達各個熱門景點，將北北基20個精選景點一次網羅！

此外，餐飲優惠則祭出「號召福華好鄰居！平日一起吃早餐」優惠活動（即日起至4月30日），凡設籍大安區、信義區及中山區的居民及公司行號成員，只要出示身分證件或公司名片，即享彩虹／麗香苑平日早餐499元優惠價，亦可選擇彩虹座自助午晚餐好鄰居專屬優惠每人＄800元；江南春江浙餐廳端上鎮店之寶「掛爐櫻桃鴨」四人分享餐3,288元、七人分享餐 5,288元及十人分享餐7,288元，包括招牌拼盤櫻桃鴨饗宴(片皮烤鴨Q餅+片皮烤鴨滋飯糕)、鴨肉三擇一(炒銀芽/鴨鬆/海鮮粥)、鴨架五擇一(椒鹽/醬爆/酸菜/白菜豆腐/酸菜剁椒)及海大蝦砂鍋粉條等招牌江浙菜。

高雄義大皇家酒店，與大型購物中心、主題遊樂園為鄰，飯店內又有大約2千坪的親子休閒設施以及5間主題餐廳，成為許多父母心中遛小孩的最佳渡假飯店之一，飯店內最受親子族群歡迎的，莫過是經過精心打造的公主、海洋、賽車、考古、飛行、恐龍等6大主題套房，讓孩子走進房間就像進入故事情境裡，盡情扮演夢想中的英雄與公主。即日起至4月30日止，平日入住原價近3萬元的限量主題套房，特惠價6,999元(須另加10%服務費)，並含翌日豐盛的自助早餐。

義大皇家酒店親子主題房-考古房別有風味

義大皇家酒店親子主題房-飛行屋類出國代表

義大皇家酒店親子主題房-恐龍控孩童的秘密基地

義大皇家酒店親子主題房-海洋冒險房床頭還有溜滑梯的設計

義大皇家酒店親子主題房-超粉紅的公主房

義大皇家酒店親子主題房-賽車房是最熱門的房型之一

以親子度假天堂為主軸的義大皇家酒店，為激發大人小孩潛在內心的角色扮演慾望，特別規劃6大親子主題，包括「激速賽車」、「考古探險」、「飛行屋」、「粉紅公主」、「恐龍世紀」、「海洋冒險」。義大皇家酒店行銷公關協理丁柏偉表示，飯店特別針對平日，規劃親子主題房優惠專案，原價約3萬元的主題房型，平日入住每房僅需6,999元，並含翌日自助早餐(二成人及二兒童)，價格十分超值，再加上免費使用飯店室內水療館、戶外戲水池、三溫暖、兒童遊戲室等上千坪休閒設施，可以輕鬆安排一趟孩子放電、爸媽放鬆的悠閒假期。

同時提醒爸媽們，如果想要有更兼具學習意義的旅程，也可驅車前往距離飯店車程10分鐘、優質鳳梨產地大樹區的「龍目社區」親手採摘新鮮鳳梨，從輕勞動中，體驗一日果農的採果樂趣，讓旅遊更加豐富。

圖片：飯店業者提供

(中時新聞網)