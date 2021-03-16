好扯！一名女網友表示，紫南宮旁買一袋100元的蓮霧卻發現袋子打死結，想打開檢查，但店家保證是新鮮的，還叮囑說打開要記得綁緊，否則回到家水果都撞傷了，讓她以為對方很有心，便安心付錢離開。未料，回家一看卻發現蓮霧都發霉了，許多顆蓮霧都裂開，讓她超傻眼，也引發網友熱議直呼太過分了，也釣出其他苦主說上次也發生同樣的事情。

一名女網友日前在臉書社團《爆怨公社》發文表示，在南投紫南宮旁買了一袋蓮霧，當下要老公打開袋子檢查，但老公表示袋子打了死結不好開，店家也說「不用看啦！都是現在剛載來的而已，打開記得要綁緊喔！要不然回到家水果都撞傷了。」

紫南宮旁買蓮霧發現袋子打死結，店家稱是新鮮的，女回家拆開看驚見發霉爛果。（圖／翻攝自爆怨公社）

女網友說，聽到這些話以為店家很有心，怕買家撞壞水果，便安心地付錢了。結果到家打開袋子一看，卻發現裡面的蓮霧發霉了，10幾顆蓮霧中至少有4顆以上裂開，讓她超無語，也忍不住呼籲「去南投金雞土地公廟玩的人買東西記得打開看一下，千萬別嫌店家打死結很麻煩，免得跟我一樣下場」。

許多網友看了留言直呼，「怎麼這樣不老實！太壞了」、「太扯」、「裂開就算了，發霉不行啊」、「當商家跟妳說不用看了，還打死結就該懷疑有問題」、「吃的東西最好都親自挑過，有些體積小、數量多的很容易被混幾個爛的」、「觀光區的都不要買」、「這樣的店家客源會越來越少」、「太過分了！」貼文也釣出不少苦主，表示也在同樣的地方買同樣的水果，拿回家，完全無法下嚥。

(中時新聞網)