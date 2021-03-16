君品酒店密室實境遊戲「美女與野獸-禁錮玫瑰」

【旅遊經 洪書瑱報導】

時間因為不斷演化與進步，飯店不再只是單單提供住宿與餐飲服務，而是讓住宿體驗有更多嶄新的體驗，其中君品酒店在開春之際，規劃一系列的跨界合作，將客房打造為「美女與野獸-禁錮玫瑰」主題遊戲空間；而新竹老爺也特別規劃了全新的實境解謎遊戲主題—─「不思議酒店實境解謎」住房專案，邀約全家大小一起同樂。

君品酒店在今年開春之際，陸續規劃一系列的跨界合作，將客房打造為主題遊戲空間，做更多元化的運用，讓至飯店「體驗遊戲」成為一個賓客的全新選擇。首波活動將攜手知名實境遊戲工作室「夢遊王國」，由雙方共同合作編寫劇本，以法國作家巴爾博特（Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve）於1740年出版的經典作品「美女與野獸」為故事主軸，自2021年3月12日起至4月30日推出期間限定「美女與野獸-禁錮玫瑰」密室實境遊戲，將飯店五間客房打造為主題關卡，6人成行組隊挑戰，每場售價7,200元，早鳥優惠價每場6,000元，玩家們將依循房內各個角落所提供的線索，逐步查出謎底，開啟一段冒險刺激與浪漫愛情交織的旅程。

君品酒店密室實境遊戲「美女與野獸-禁錮玫瑰」

君品酒店密室實境遊戲「美女與野獸-禁錮玫瑰」

君品酒店密室實境遊戲「美女與野獸-禁錮玫瑰」

君品酒店密室實境遊戲「美女與野獸-禁錮玫瑰」

禁錮玫瑰杯子蛋糕

故事內容與君品酒店法式低調奢華風格完美融合，由喜愛調查古物的著名童話小說家Chloe失蹤案件作為故事序幕，六名玩家們化身偵探，組成調查小隊，前往尋找失蹤的Chloe，一連串的謎底考驗著玩家們的團隊默契，結合沉浸式劇場和實境角色扮演，玩家親身蒞臨豪華場景與專業演員互動飆戲，共同齊心協力，透過隱藏在各個房間內的線索與高規格的場景機關，逐一破解謎底，解謎過程中還可同步享用飯店所提供的星級主題造型甜點，達到視覺與味覺雙重體驗，難度適中，適合所有年齡層的朋友一同體驗！

無獨有偶，新竹老爺再次與「A5 Studio密室脫逃」跨界合作，在飯店所有公共空間中佈置了滿滿的謎團，讓所有來到飯店的旅客，除了能夠徹底放鬆身心外，還能在館內盡情地揮灑好奇心、放肆地投入於實境解謎中。專案售價3,999元起平日入住享房型升等豪華家庭房，不分平假日再加碼贈一位兒童免費入住，即日起開放預訂，實境解謎住房專案至4月30日止。

新竹老爺家庭客房

新竹老爺實境解謎

新竹老爺實境解謎

室外解謎結合深度旅遊-鐵道謎

新竹老爺X春室-噴砂玻璃杯

故事主軸以孩童的視角闡述兔子爺爺與一家人的原創故事，以猜謎的方式與節慶結合，並將角色設定為動物的形象串聯新竹市立動物園等周邊景點做謎題發想；為了使旅客能更了解在地的玻璃產業，老爺更與近期相當熱門的打卡景點—春室GLASS STUDIO合作，讓您自己動手體驗噴砂玻璃杯DIY的樂趣，讓來到新竹的旅客都能有全新的感受。

新竹老爺酒店更特別與好客好品希望工場合作，推出「深度遊新竹．內灣鐵道謎」專案，透過內灣線鐵道沿途的景色進行深度的探索，並在途中完成解謎護照裡的謎題，最後回到內灣站品嚐客家在地特色美食、以及客家風味茶，建議來趟三天兩夜的散策之旅。圖片：業者提供

(中時新聞網)