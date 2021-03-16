今年17歲的演員文淇（陳文淇），2017年以電影《血觀音》棠真一角奪下金馬女配角獎，《嘉年華》也入圍金馬女主角，生動的演技備受外界肯定。近日，她被爆料與「擁有3000萬粉絲的頂流男星」，談戀愛，網友瘋猜是23歲演員劉昊然，文淇所屬的工作室也在第一時間做出回應。

微博15日有一則勁爆傳聞指稱「粉絲3000萬頂流男星戀情將曝光」，一張男女牽手的背影照跟著流出，網友根據線索推敲，找到女主角是文淇，男主角則是演過陸劇《最好的我們》、《琅琊榜之風起長林》的劉昊然，兩人相差6歲，曾傳出劉昊然對文淇頗有好感，但並未獲得證實，如今雙方的名字又被綁在一起，自然引起關注、掀起網友眾議。

文淇、劉昊然被爆料戀愛中。（圖／微博@文淇工作室、劉昊然）

此時文淇工作室出面發文闢謠，沒有多說什麼，僅留下5字：「學習中，勿擾」間接否認與劉昊然的緋聞。事實上，年僅17歲的文淇除了要忙於演藝工作，還是面臨升學考試的高中生，根本沒有時間顧及到愛情，許多網友紛紛為她聲援：「我們文淇妹妹馬上要高考啦，不要亂給我們文淇妹妹加戲啦」、「十七歲的高中生陳文淇立馬就掌握了打假的精髓」、「劉昊然粉絲謝謝您闢謠，太感謝了，感恩戴德！差點失眠」、「造謠未成年就很離譜」還有人認為工作室的效率很高，「這次不錯！速度很快！值得誇獎！保護我方文淇！」。

(中時新聞網)