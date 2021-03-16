今年是中共與韓國建交30週年，中國駐韓大使邢海明近日接受韓媒專訪時表示，兩國外交部門一直保持密切溝通。他並強調，韓國將是中國國家主席習近平疫後出訪時優先考慮的國家。

根據中國駐韓國大使館官網15日刊登的中文報導全文，邢海明14日接受韓國紐西斯通訊社（Newsis）專訪時，被問到習近平上半年是否訪問韓國，作上述表示。

邢海明說，習近平訪韓國是中韓兩國關係的頭等大事，2021年年初兩國元首通話時，習近平再次確認了訪韓意向。

他表示，兩國外交部門也一直保持密切溝通，並強調韓國將是習近平疫後出訪時優先考慮的國家。

被問到如果習近平今年訪韓成功，對雙邊關係有何意義，以及此訪中方關注的重點等問題時，邢海明表示，中韓即將迎來建交「而立之年」，雙邊關係面臨「提質升級」的重要契機。

邢海明說，習近平如能時隔7年再次訪韓，將與韓國總統文在寅面對面就雙邊關係和共同關心的地區、國際問題坦誠深入交換意見。

他並聲稱，這將為受疫情影響的兩國各領域務實合作注入強大動能，推動中韓關係進一步朝著實現共同發展的夥伴、致力地區和平的夥伴、攜手振興亞洲的夥伴、促進世界繁榮的夥伴這幾個方向邁進。

另外，邢海明受訪時再次強調「限韓令」並不存在，「前幾年中韓間一些交流合作確實遭遇困難，主要是受兩國民意影響，我們高興地看到經過雙方共同努力，目前這種狀況已有很大改變與好轉」。

中韓兩國一直在推進習近平訪問韓國事宜。

韓國外交部長官鄭義溶2月16日與中國國務委員兼外交部長王毅通話時討論到習近平訪韓事宜。王毅重申習近平訪韓意志，雙方商定繼續保持溝通，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨穩後儘早促成習近平訪韓。

(中央社)