受疫情影響，民眾生活型態改變，不僅待在家中時間變長，採買上也更依賴住家附近的社區型賣場店家，因此不少超市、賣場業者，如全聯、家樂福、小北等，近來都積極拓點，替店面市場挹注一股活水。據實價登錄揭露，高雄去年5月在楠梓區軍校路，「歡樂十七」商辦大樓，1、2樓由全聯承租的店面，面積628坪，被當地「五岳升企業」以9,500萬買下；另外6月在三民區建工路，小北百貨承租，面積245.5坪的華廈1、2樓，被九乘九文具董座以法人「呈相投資」，以總價6,783萬購入。而年初楠梓的3C家電賣場的透店，也以2.6億帶租約出售，台南仁德的生鮮超市店面以2億4668萬易主，顯示賣場加持的大店面頗受市場青睞。

台灣房屋觀察近年兩百坪以上大店面交易量，2019年38筆，2020年達44筆，似乎略有增溫趨勢。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，去年疫情壟罩，外來觀光客大幅減少，不少商圈消費力降低，店面交易也趨緩，不過市場熱錢充沛，置產族也在積極尋求穩定投報的標的，因此各區域的熱門路段店面，由於集客力較好，若又有連鎖品牌當現成租客，營運情況穩定，只要投報符合預期水準，對投資人來說，仍是「長抱型金雞母」。

以全聯承租的楠梓右昌商圈1、2樓店面為例，由於商圈的生活機能成熟，周邊居住人口也很密集，因此該全聯已在當地穩定經營超過十年，若以當地租賃行情推估，承租金額每月應至少有50~60萬，換算年投報率約6.3~7.5%，遠高於北部店面平均投報的水平。觀察高雄三民區該筆交易，因建工路沿線商機熱鬧，小北百貨生意平穩，在當地已經營近十年，而且建工路還是高雄捷運黃線的預定路廊，所以除了中長期的租金報酬外，軌道建設的未來性，也是買方出手卡位的重要考量。

(時報資訊)