新北市新店區公所於今（16）日揭牌成立「新北市新店區農林漁牧普查所」。（新店區公所提供）

為配合行政院主計處辦理每5年一次的農林漁牧業普查，新北市新店區公所於今（16）日揭牌成立「新北市新店區農林漁牧普查所」，將自5月1日起至6月30日展開實地訪查，並以「派員實地面訪」、「留置填表」及「網路填報」多元管道進行。

農林漁牧業普查是政府的重要基本國勢調查之一，目的在於蒐集農林漁牧業相關數據及資料，以利於政府對農業改革與資源有效應用。本次普查新店區將訪查1,957戶農家，凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者皆為普查對象。

新店區長朱思戎表示，鑑於近年詐騙案件頻傳，為減少民眾疑慮，普查員在訪查時會穿著新北市政府統計調查藍色背心，並秉持「3不＋2會」原則：「不會洩漏個人資料」「不會詢問與普查無關資料」「不會要求提供個人帳戶或存摺」「會佩帶普查員證」「會親自遞送受訪戶函」，屆時請業者放心配合訪查作業。另本次農林漁牧普查首次建立網路填報系統，除有防疫考量，也可增進受訪者意願及填報效率，請受訪農戶可多加利用。

(中時 )