AZ疫苗接種引血栓副作用個案頻傳，現在如滾雪球般擴大效應，至少10多個國家暫緩施打，連歐洲強國德國、法國也加入行列，AZ疫苗成為箭靶，安全性愈來愈被質疑。雖然接種和血栓的因果關係仍有待釐清，台大醫院前感染科醫師林氏璧卻用15字道盡他的憂心。

林氏璧今（16日）早在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上發文表示，歐洲AZ疫苗血栓之亂持續中。目前最新狀況是德國、法國皆已宣布停打，等待歐盟藥品管理局16日開會。他指出，歐洲除英國外，疫苗施打率都很低，這次事件可說是雪上加霜。他擔心即使馬上恢復施打，民眾對疫苗的信心可輕易被摧毀。想要重建並非易事。他不禁嘆氣說，「這不是靠科學說話這麼簡單的問題」。

有網友在該文底下留言指出，目前德國約分三派，一派速打疫苗達到群體免疫，7例血栓塞不影響大方向；另一派是完全棄打，覺得生活不受影響；還有一派想打又有點害怕。他並透露，有同事甚至昨天一如往常打完第一劑AZ，今天馬上喊暫停了。

AZ疫苗疑似出現血栓副作用，現在台灣買了AZ一千萬劑，且首批11.7萬劑近日即將開打，民眾甚為關切此事件發展，「血栓畢竟茲事體大，全面檢查重建公眾信心比較重要。」、「德國法國一停，才是關鍵！！」、「AZ現在真的是箭靶，希望早點釐清，接種數字看起來滿正常的啊。」、「只有透明公開的科學驗證可以重建公眾信心」。

對於AZ疫苗引血栓的疑慮，中央流行疫情指揮中心日前拿出數據表示，西方人罹患血栓機率高於黃種人5-10倍，會再持續觀察是否有新證據說明疫苗會導致血栓。

(中時新聞網)