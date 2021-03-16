日籍男星勇太（YUTA）曾是節目《2分之一強》固定班底，他來台發展多年，透過分享在台趣事慢慢打開知名度，日前他和前老闆杜力一起上節目《小明星大跟班》，抱怨杜力不但工作不給錢，還把霸凌當有趣，讓他崩潰直呼，「我從來沒有遇到這麼壞的人」。

勇太表示，某天杜力突然打電話給他，「勇太，我現在人在桃園，你現在要過來，跟我拍一個旅遊的影片」，而勇太也立刻趕過去，沒想到現場卻有非常多小動物，讓怕動物的他當場嚇壞，這時杜力才宣布要拍「克服勇太恐懼症的影片」。

勇太指控杜力不但逼他吃狗食，還要撿狗的排泄物，對方甚至將裝有排泄物的塑膠袋搶走，直接甩在他的臉上，還當場破掉，害他到現在對排泄物都有嚴重陰影，不敢看自己的排泄物，對此杜力反擊，直批勇太「不算人」，坦言當時是勇太主動打電話要求要找他，由於身邊剛好帶著2隻狗狗，才想到這個企劃。

杜力拿裝有狗屎的塑膠袋砸勇太的臉。(圖/翻攝自小明星大跟班YouTube)

杜力也承認，自己確實拿了裝有排泄物的塑膠袋打勇太，但破掉是個意外，當下他已經道歉，事後更是開車送勇太回到台北，除此之外，杜力加碼爆料勇太不會做人，指他常私接工作，有次出事了還要他們幫忙擦屁股，當時杜力花了不少錢和時間才擺平此事，但由於類似的事已經發生過很多次，因此最後決定不再和勇太合作。

(中時新聞網)