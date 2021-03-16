綠委高嘉瑜今日於立院質詢指出，2020年台北市房屋的公設比攀上新高來到35％，房價已經很高，民眾還花大錢買公設，全世界國家都是實坪制，唯獨台灣公設要計價，當初內政部送了容積獎勵給建商，結果建商拿來蓋公設後還賣給民眾，內政部長徐國勇回應「會檢討。」

高嘉瑜說，根據去年雙北新建案公設比統計，公設比在30％以下的只有16案，30％至35％共301案，35％至40％有89案，超過40％的有16案，合計共422案。其中台北市的平均公設比達35.3％，新北市達33.2％，等於買房有3分之1是在買公設。

高嘉瑜表示，已有不少學者呼籲公設比分別計價或改採實坪制，而內政部給了容積獎勵，結果成為建商營利成本，很多民眾不滿「連車道也計入公設、我明明沒買車位也被記入公設。」

徐國勇回應，若是指交易的實坪制，因為建商興建公設仍有興建成本，因此會轉嫁到買房民眾，所以交易實坪制才會導致每坪單價提高。至於過去給建商免計容積的部分，目前已在檢討，也承認這是不應該的，現在已在處理。

(中時 )