所謂天下沒有永遠的敵人，綜藝天王吳宗憲（憲哥）先前在直播中無預警跟宿敵連千毅和解同台，並宣布兩人之後會攜手談生意，讓網友驚呆。最近憲哥又在網上分享一段影片，談到過去和子弟兵周杰倫（周董）因婚宴沒受邀鬧不合，憲哥脫口澄清兩人沒決裂，只是在人生的道路上有不同改變，打趣說：「你不能期待湯姆克魯斯到現在還跟高中老師有聯絡吧？」

吳宗憲早年慧眼識英雄挖掘周杰倫出道，但吳宗憲後來將旗下公司包含周杰倫賣出，雙方就漸行漸遠，2015年周杰倫和昆凌在英國、台灣、澳洲舉行婚宴，台灣場方面吳宗憲卻傳出沒受到邀請，當時他對媒體向周董泛淚喊話：「我欠你什麼？」

2018年吳宗憲在小巨蛋開唱，周杰倫送上花籃。（圖／中時資料照片）

吳宗憲當時火力全開，坦言十分在意沒收到喜帖，希望對方要一本初衷，「這生中能找一個能給你機會的人多難？」希望周杰倫能給他一個交代，周杰倫起初低調沒多談，之後透過公司杰威爾音樂澄清：「杰倫確實有提出要邀他（吳宗憲），最後是周媽否決掉了，所以沒邀請，這就是事實。」

吳宗憲近日談到周杰倫。（圖／翻攝自飯圈雜談微博）

2018年吳宗憲登上小巨蛋開演唱會，周杰倫和方文山破冰聯合送上花籃，據《新浪娛樂》報導，吳宗憲最近罕見提起周杰倫，稱讚對方在他心中就是天才，「我們之間沒有什麼樣的決裂」，如果真有什麼和過去不同，就是因為對方人生有了改變，從歌手變成世界巨星，答案和過去大不同，對此，網友回：「我不信，如果是深厚情意，知遇之恩，身份差距再大也會保持聯繫」、「那周杰倫和劉畊宏為什麼還是朋友」、「道不同不相為謀」。

(中時新聞網)