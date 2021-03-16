一名60歲婦人在接種AZ新冠疫苗後出現血栓問題喪命，丹麥11日宣布暫停施 打AZ疫苗，針對這名死者的案例，丹麥官方14日再發布聲明，指出婦人的血栓症狀「高度不尋常」。

德、法、義等歐洲主流國家15日宣布全面暫緩AZ疫苗施打。

丹麥政府11日宣布，部分施打AZ疫苗的患者出現血栓問題，其中一人在接種疫苗10天後死亡，作為預防措施，即日起暫緩施打AZ疫苗14天，成為全球第一個全面暫停施打AZ新冠疫苗的國家。半島電視台（Al Jazeera）當時報導，死亡案例為一名60歲婦人，她施打的AZ疫苗和奧地利暫停施打的疫苗是同一批。

綜合路透社、英國《獨立報》（The Independent）報導，針對這名婦人的案例，丹麥藥品管理局（Danish Medicines Agency）14日再度發布聲明指出，患者的血栓症狀「高度不尋常」，體內血小板數量相當低，但是大小血管中都有血栓，還有出血。

聲明特別指出，這起死亡案例的不尋常狀況讓丹麥藥品管理局做出回應，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）的數據庫中也有紀錄少部分類似案例，指出歐盟藥品管理局已經全面展開調查。

針對婦人的高度不尋常血栓症狀，丹麥北部阿爾堡大學醫院（Aalborg University Hospital）專門研究血栓的教授拉森（Torben Bjerregaard Larsen）14日接受丹麥大報《政治報》（Politiken）專訪時解釋，低血小板計數對於有血栓問題的患者來說是不尋常的，他說還得看看患者體內是否有強烈的凝血過程，通常是嚴重的感染或外傷才會引發，不然通常不會伴隨血栓。

不過他也補充，目前還不清楚血栓發生是否和疫苗有關聯，他說自己治療血栓問題這麼多年，還沒有將病因導向疫苗。

挪威13日證實，3名50歲以下醫護人員接種AZ疫苗後，因血栓、出血、血液中的血小板數量過低而住院，隔日一名原本健康狀況良好的女性醫護因腦出血過世，距離她接種第1劑AZ疫苗約過一周。

目前，多個歐洲、亞洲國家已經跟進，全面暫緩AZ疫苗接種，包括德國、法國、義大利、西班牙、荷蘭等主要歐洲國家，亞洲則有印尼及泰國。

(中時新聞網)