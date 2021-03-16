甜姐兒侯佩岑帶著母親林月雲和丈夫黃伯俊登上陸綜《婆婆和媽媽2》，母女提到林月雲過去的不倫情史，聊起林月雲當年做小三、2度介入閨蜜婚姻的往事，母女在節目中相擁而泣，引發外界不少批評聲浪，對此，資深媒體人許聖梅就直言：「侯佩岑在選邊站」。

林月雲在節目中「舊事重提」，侯佩岑心疼母親，林月雲則數度哽咽，母女倆在節目談心、相擁而泣，這段溫馨的母女互動卻也引發外界批評聲浪，根據《自由時報》報導，許聖梅就對此提出看法，表示大陸觀眾會認為是為了「他們」才重提往事，但在台灣的情況卻完全相反，是母女主動提往事，才會被罵翻，許聖梅也直指：「所以侯佩岑在選邊站。」

侯佩岑帶著母親林月雲和丈夫黃伯俊登上陸綜《婆婆和媽媽2》。（圖／取材自婆婆和媽媽微博）

其實，許聖梅過去就在《國民大會》節目中提到，侯佩岑會登上節目的真正原因，應該不只是為了酬勞「侯佩岑這幾年在大陸非常火紅，恐怕也是這個實境節目的邀請，讓她有壓力」，此舉也代表侯佩岑選擇了不同的市場。

過去還傳出侯佩岑母女因這部陸綜賺了6500萬，針對傳聞，侯佩岑經紀公司過去也曾跳出來駁斥，表示內容與事實不符、被過度渲染「金額過於誇大不實」。

針對林月雲被罵翻，侯佩岑也在日前發文護母，她表示，會帶媽媽上節目是希望留下母女回憶「即使是在鏡頭前聊天，都是很真誠的抒發心情，沒有想要傷害任何人」，侯佩岑感性說：「媽媽對我一生的愛、盡心盡責，身為女兒的我無以回報」，她也展現真誠說：「說出來不求所有人理解，對於種種紛擾，我由衷感到抱歉」。

(中時新聞網)