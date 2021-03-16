與藝人林依晨交往過的男子鄭家堯，7年前與外籍友人未滿14歲女兒發生性關係，刑事部分鄭男被判刑7年6月定讞，他已入獄服刑，民事求償部分，最高法院維持二審認定，判決鄭男須賠償少女100萬元及少女父母各40萬元慰撫金，共計180萬元，全案定讞。

擔任控股公司負責人逾50歲鄭男，2013年因單車運動結識具有英國籍的少女父親，隔年鄭男趁著教少女功課、獨處時，多次猥褻性侵，還開車載少女到礁溪遊玩3天2夜，2人在下榻飯店性交，返途又在車內要求少女口交。

鄭男否認犯行，表示少女父親多次向他借錢，當他要催討金錢，對方立刻拿出女兒當作擋箭牌，去礁溪遊玩是少女家人臨時取消行程，才會由他和少女同住一間房間，但他並沒有和少女發生性關係。

士林地院認為少女能清楚敘述雙方發生性行為過程，還能明確描述鄭的下體特徵，經檢方偵查時當庭勘驗屬實，少女如不是貼身接觸，無從得知鄭的隱私，佐以其他證據認定他犯行明確，將他判刑2年8月。

高等法院不採信鄭的辯詞，且發現鄭最初與少女性交時她才13歲，並考量鄭男犯後未與少女父親達成和解，且沒有表達悔悟之意，將他改判7年6月，案經上訴，2019最高法院駁回定讞，鄭男入獄服刑。

少女及其父母提告求償部分，士林地院判決鄭男須賠償少女及其父母共90萬元，高院考量鄭與少女性交行為時，少女年僅13、14歲，對於性自主決定權未臻成熟，其所為對少女身心發展造成不良影響之侵害情節，改判賠180萬元，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )