立法院環衛委員會昨與官員、環團赴大潭藻礁會勘，因穿雨鞋踩在藻礁，民進黨立委鄭運鵬昨晚在臉書PO照片質疑，國民黨聲稱要保護藻礁，卻一大群人直接踩在礁岩上，無法理解。藍營則反擊，過去蔡總統也踩在藻礁上，難不成又是雙標。對此，鄭運鵬今受訪表示，能不能踩藻礁是專業問題，他沒辦法理解，過去蔡總統看的是別區的藻礁，跟昨天環境不一樣，對他而言他不會踩藻礁。

藻礁爭議延燒，近期更掀起藍綠論戰，鄭運鵬不滿國民黨昨動員到桃園觀塘現勘藻礁，卻有一大群人穿雨鞋踩在藻礁上。國民黨立法院黨團今早則舉行「蔡英文治國無方，只准州官放火，縱狗亂咬人」記者會，鄭運鵬研判該場記者會是要罵他，鄭運鵬認為，罵人是狗可就沒品。

鄭運鵬表示，昨天委員會考察現場有幾百個人踩進去藻礁範圍，讓他有點意外，也無法理解，因而在臉書發文，怎麼會一覺醒來，好像變成是他的錯，國民黨團開記者會罵他是狗更難以理解，難道在沙灘上沒踩進藻礁區是錯的嗎？

鄭運鵬認為，國民黨衛環委員會召委陳玉珍排赴藻礁考察應慎重，如果更細緻一點就皆大歡喜，如今公投確定成案，以後對話每個步驟都要很細膩。

外界質疑過去蔡總統也曾踩藻礁，難道是只准州官放火嗎？引發民眾不滿，鄭運鵬臉書瞬間湧入上百則留言，鄭運鵬說，洗板很正常，每天都被罵被嗆，他都接受，但應該要保持理性，不要看到民進黨就罵，盡量少人為干擾最好。

(中時 )