台積電明(17)日將除息2.5元，這兩天股價表現溫吞，周一(15日)收盤小跌3元，收在611元，成交量僅2萬7千多張，創今年以來單日最低量，顯示市場缺乏追價意願。

今(16)日台積電股價走勢溫吞，開盤小跌1元，以610元開出，開盤1個小時，股價僅在609元到612元這上下3元的區間狹幅震盪，10點過後，股價持續下探608元、607元，碰觸5日線。

台積電股價在1月21日來到679元的高點後，便沒有再創新高，雖然在新春開紅盤有試圖衝高，也僅來到668元，便向下修正，一度跌破600元的價位，目前雖然仍站在600元之上，但仍令投資人猶豫。

對於一般投資人要不要參與除息，分析師看法不一，啟發投顧副總經理李永年表示，一般來說，要不要參加一家公司的除息，要看殖利率夠不夠高，以及能不能在短時間內填息，當然也要看未來業績表現，如果大家對台積電的未來展望都很樂觀，覺得未來遲早會填息，那就參加，如果不樂觀，就不要參加；國泰證期顧問處經理蔡明翰也說，台積電業績面表現很好，長期來看是沒有疑慮的，但未來走勢可能會比較溫吞，建議投資人保守觀望。

日盛投顧總經理鍾國忠則認為，台積電是主力大戶才買得起的，在台積電現金殖利率已掉到僅約1.6％，而美國10年期公債殖利率則飆高至1.5％以上，加上大戶有稅負壓力（可能配息不夠繳稅）等來看，台積電並不具參與除息誘因，且近日成交量創今年來單日最低量，代表市場沒有追價意願，沒有興趣在這個價位買進參與台積電除息。

(中時新聞網)