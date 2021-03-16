前高雄市長韓國瑜在社群軟體Instagram換新照片，黑衣黑褲加上卡其色大衣，帥氣風格被網友認為要積極經營年輕世代，IG有12萬粉絲的高雄市長陳其邁16日被媒體問及此事，對韓國瑜新造型給予好評，「現在足緣投ㄟ」，不過也稍微虧了對方一下「不曉得是不是開美肌、還是點痣？」

韓國瑜15日晚間悄悄在IG換上新照片，一改過去招牌藍襯衫，換穿黑衣黑褲、搭配卡其色大衣充滿韓風，更刻意手插褲袋擺姿勢拍照，吸引8000多人按讚，小編也特別使用IG九宮格拼圖方式PO文，相當有哏。

陳其邁上午開完市政會議後被媒體詢問對韓國瑜的新造型如何評價，他一連說了好幾次「很棒」、「不錯」，大讚韓國瑜這張照片至少年輕15歲，希望韓IG粉絲數可以再增加。

不過，儘管陳其邁誇韓國瑜「現在足緣投ㄟ（英俊）」，不過還是小虧對方臉上的招牌黑痣，「也不曉得是不是開美肌還是點痣，看起來比以前帥氣多了，我再好好看一下」。

(中時 )