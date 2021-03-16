新《工輔法》上路到現在一周年，多個環保團體抗議蔡政府承諾的「違章工廠即報即拆」跳票，依《工輔法》拆除的工廠僅有4間。環團要求蘇揆提出「跨部會新增農地違章拆除」專案小組，兌現即報即拆承諾。

環團上午到行政院大門舉行記者會並表演行動劇，諷刺蔡政府承諾失信。地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇表示，農委會盤查有4558公頃農地疑遭工廠違規轉用，但經濟部資料顯示，依《工輔法》拆除的工廠僅有4間；去年3月地球公民基金會與g0v.tw台灣零時政府開發線上「農地工廠回報系統，一年來到收近500間農地新增工廠舉報，結果僅拆除7間，他擔心20年後，彰化縣的農地將再無淨土。

違章工廠難以拆除，環團與行政部門的認知明顯有差距，原因在於鐵皮屋蓋在農地上，行政部門認為「尚未進駐」、「倉儲」、「自主停工」等，都是不拆除的理由。

彰化環境保護聯盟總幹事施月英情緒激動表示，去年監察院帶隊前往農地工廠 ，一間面積7500平方公尺(約18個籃球場)大的工廠，裡面有生產機台及工作人員組裝包裝，但被地方及中央認定沒有「製造加工」，不屬工廠，所以沒有勒令停工，也未斷水斷電。她失望地說，從2017年至今，接獲檢舉84件新增違建，經過3年半，結果一沒有家被拆除。

消防員工作權益促進會常務理監事藍毓傑表示，2015年桃園新屋鐵皮保齡球館大火、2019台中大雅鐵皮工廠都有消防員殉職，結果換來2019農地違章就地合法的修法，今年1月環團陳情，要求政府輔導違章工廠、納管及拆除，行政院祕書長李孟諺當時回應政府有在進行，但促進會收到的回函，卻是內政部及經濟部互踢皮球，因此環團今天也決定不再遞交陳函。

為解決違章工廠認定爭議，環團要求蘇揆應召集經濟部、內政部、農委會、環保署、財政部組成「跨部會新增農地違章拆除」專案小組，建立中央地方聯合拆除農地違章的SOP；另外，中央地方也應建立一致的違規者自費拆除法規。

(中時 )