中光電(5371)公布了去年股利政策，每股配發4元現金股息，現金殖利率達8.14％，帶動股價今天攻上漲停。

中光電累計前2月合併營收為61.61億元，年增19％，呈現淡季不淡。今年第1季由於缺工問題不大，且春節假期產線配合客戶需求加班因應，節能產品第1季出貨量可望較上季持平。展望2021年，公司預估整體節能產品出貨量年增1到2成，成長主要來自於TV/PID需求增加，與NB新客戶挹注。中光電越南廠已1月正式出貨，而吳江亦進行TV/NB產線擴產。

2020年影像產品出貨量約78萬台，年減18％，第1季受到缺料、航班不穩以及淡季等因素，預估單季整體出貨量季減約1成左右。今年影像產品整體營運發展仍受到肺炎疫情影響，宅經濟以及固態光源取代傳統燈泡趨勢仍將為家庭劇院、4K、SSI等機種帶來成長機會，預估影像產品2021年出貨量年增1到2成。

(時報資訊)