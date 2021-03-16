隔夜美股全面大漲，激勵16日韓股開高，但多空交戰下，漲勢受到壓抑。同時，韓元走升，不過韓國公債殖利率卻下滑。KOSPI指數暫為3,056.17點，上漲10.46點，漲幅0.34%。

三星電子與SK海力士分別上漲0.73％與2.2％，網路業者Naver也漲0.52％。

韓國電池製造商LG化學與SK創新，分別跌6.73％和5.25％。市場傳出，德國福斯汽車正逐步改變，旗下電動車所使用的電池規格。這也表示，或將不再使用韓國LG能源解決方案與SK創新現行所提供的技術產品。

美股三大指數齊揚，道瓊與標普500再創歷史新高。同時，美公債殖利率趨穩，亦從13個月高價位回檔。

最新匯價，目前1美元可兌換1,133.4韓元，韓元升值0.26％。

韓國3年期公債殖利率下跌3.8個基準點至1.209％，10年期的也跌1.2個基準點至2.142％。

(時報資訊)