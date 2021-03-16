外媒報導，美國總統拜登準備推出自1993年以來規模最大的加稅計畫，對此白宮發言人薩琪（Jen Psaki）周一表示，拜登總統仍將堅守其競選承諾，即所有年所得不到40萬美元者，都不會見到稅負增加。

薩琪表示，拜登政府正與國會議員密切合作，以研究如何才是為遠大的基建計畫籌資的最佳方法，但這些計畫都尚未敲定。

薩琪表示，總統的首要任務與重點始終在於所有人的付出都是公平的，同時也關注那些可能沒有公平付出的公司，但這些仍是總統的整體做法，尚無具體方案。

此前外媒報導，消息人士透露拜登準備推動自1993年以來首次的重大加稅案，以支應在新冠紓困計畫之後所提出的長期經濟方案。分析師預估這項加稅案規模將介於2兆～4兆美元之間。

消息人士透露，拜登正在規畫的加稅案包括企業稅率由21%提高到28%，提高所得超過40萬美元者的個人所得稅率，提高個人年所得達100萬美元者的資本利得稅，減少有限責任公司與合資企業等商業實體的稅負減免等。

今年早些時候，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也曾透露拜登政府將逐步推動加稅計畫。自民主黨贏得完全執政後，對拜登政府可能加稅的擔憂屢屢使金融市場陷入震盪。華爾街長期大空頭David Tice就曾提出警告，拜登政府可能制定對企業較不友善的措施，加上市場估值已經過高、新病毒株增加疫苖接種的不確定性，美股可能經歷長達兩年的低迷走勢，至少將大跌30%。

(時報資訊)