瑞銀今上調大陸2021年GDP增速預測至9%，而PPI也由2-2.5%上調到3-3.5%。瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤，考慮到前兩個月中國經濟活動比較強勁、且未來出口可能強勁增長，因此將2021年全年GDP增速預測從8.2%上調到9%。

汪濤認為，美國已經通過了1.9兆美元的財政刺激計畫，這有望推動美國增長更為強勁、引領全球復甦。基於此，將中國全年出口增速預測從10%上調到16%。此外，預計實際國內消費增長10%、再加上出口很可能保持強勁增長，這應能夠支撐企業資本開支在低基數下反彈，並部分抵消房地產和基建投資走弱的拖累。

瑞銀分析，今年中國1-2月絕大多數經濟活動都大幅反彈。其中，反彈幅度最大的是出口和房地產投資，分別比其2019年同期水準高33%和16%。再加上就地過年政策導致今年有效工作日多於往年，工業生產同比增長得以大幅反彈、較2019年同期水準高17%。社會消費品零售也比2019年1-2月高6.4%，不過交通、旅遊和其他服務業支出很弱於往年正常水準。此外，雖然製造業和基建投資都較去年的低基數同比大幅反彈，但二者都沒有回到2019年初的水準。

瑞銀上調2021年PPI預測至3-3.5%。主要是著眼於國內工業和建設活動較為強勁，且全球經濟有望明顯回暖，過去幾個月大宗商品價格已經大幅上漲，因此國內PPI反彈時點早於預期、幅度也強於預期。未來，隨著大宗商品需求彈性較高的相關經濟活動放緩、大宗商品供給回升，我們預計未來部分產品的價格可能會回落，並帶來PPI的環比增長勢頭有所走弱。另一方面，鑒於美國通過了更大規模的財政刺激，且OPEC表態較為鷹派推升了油價，瑞銀將2021年油價預測從每桶57美元上調至65.5美元。綜合考慮年初PPI較為強勁、油價預測上調，將全年PPI預測從2-2.5%上調到3-3.5%。

(時報資訊)