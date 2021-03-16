針對踩藻礁爭議，藍綠戰火持續延燒。民進黨立委鄭運鵬昨（15）日先是質疑，「國民黨衛環召委在大潭現地勘察藻礁，我無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？」，藍委陳玉珍、林奕華隨即打臉反擊。國民黨今再召開記者會，批「蔡英文治國無方 只會州官放火 縱狗亂咬人」，鄭又回批罵人是狗很沒品。網友轟鄭運鵬是雙標仔，質疑鄭「道歉很難嗎」？

今日上午10點，遭點名的衛環召委陳玉珍，偕國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文，召開「蔡英文治國無方 只會州官放火 縱狗亂咬人」記者會。

國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍召開「蔡英文治國無方 只會州官放火 縱狗亂咬人」記者會。（圖／摘自國民黨立法院黨團臉書）

鄭運鵬隨後「對號入座」，在臉書直言「國民黨要開記者會，我判斷是罵我」，但稱國民黨不管是要罵誰，罵人是狗可就沒品了；他稱用「縱狗亂咬人」這樣的標題，對人、對狗都不尊重。鄭運鵬還諷，如今怎會變成「不踩藻礁的人是錯的」呢？

不過，外界多半仍無法認同鄭運鵬的說法。陳玉珍、林奕華，以及藻礁公投領銜人潘忠政，昨都拿出總統蔡英文2013年的舊照反問鄭運鵬，為何不去質疑蔡英文？網友也在鄭運鵬的PO文底下留言表示，「你還死不認錯？你有罵蔡英文嗎？」「自己要對號入座怪誰蛤？」「錯了就認錯道歉很難嗎？雙標仔！」

另有人建議鄭運鵬道歉，因透過新聞畫面可以看到，昨日勘查是有穿軟膠鞋的，且現場還有記者，也有民進黨立委蘇巧慧、經濟部官員，認為鄭運鵬是在製造社會對立，讓人民彼此仇恨。

(中時新聞網)