23歲女騎士遭賓士車撞飛墜地，搶救9天不治。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市23歲彭姓女子，7日凌晨騎機車遭一台賓士撞擊彈飛，頭、頸部重創送醫，搶救9天，於昨晚宣告不治。賓士駕駛是一名18歲張姓高中生，沒有駕照，警方表示將依過失致死罪嫌將張男送辦。

這起車禍發生於7日凌晨12時38分許，彭女騎機車從大潤發賣場一側穿越忠明路，要左轉往中清路方向行駛，而張姓高中生則開著賓士車沿忠明路往中清路方向直行，雙方在大潤發前發生碰撞。彭女送醫昏迷指數只有3，頸椎斷裂、瞳孔幾乎完全沒反應，搶救9天後，於昨（15）日晚間11時54分，因腦部重創宣告不治。

彭女的男友當時也在現場，他在論壇《Dcard》發文敘述事發經過，表示當時自己先行通過忠明路與中清路的十字路口後，在前方路口等待女友，女友騎到路口中央時，因另一幹道有來車便降速，卻遭後方一輛轎車高速超車，直直地撞擊在等候的女友。

男子崩潰表示，眼睜睜看著女友被撞彈飛3公尺再重摔落地，他奔到重傷女友身邊，死命地呼喊女友名字並CPR急救，雙手沾滿了血，但女友卻無任何回應。

台中市警察局第二分局今天表示，雙方都沒有酒駕，後續將依過失致死罪嫌，將賓士駕駛張男送辦。

張姓高中生的父親在台中市開設醫美診所，診所官方臉書近日遭網友留言灌爆並給予負評，緊急關閉臉書。

而張母昨天出面鞠躬道歉，並發出整整3頁的聲明透露，兒子受到驚嚇，目前正在接受醫院治療評估；自己並未不顧傷者狀況，只關心自己小孩，7日清晨5時接到警方通知後便立即出門要做筆錄，但出門前警方又告知不用去，要再等候通知。直至11日警方開出事故單，才於12日取得傷者大姊的聯絡電話，也進一步取得聯繫。

(中時新聞網)