「購物天后」利菁2005年轉戰演藝圈，以犀利口條在2008年獲得金鐘獎肯定，去年7月轉戰大陸發展，登上淘寶直播賣東西，吸引大批粉絲湧入搶購，足以見得人氣未減，近來北京沙塵暴肆虐，她也曬出車子被黃土覆蓋的照片，引起大批網友議論。

北京昨（15日）清晨沙塵暴肆虐，導致漫天黃沙，景象讓人怵目驚心，氣象局更發布「近十年來最強沙塵暴」的天氣警報，部分區域能見度甚至不到800公尺，利菁則是在臉書曬出整排車輛被黃土覆蓋的照片，接著表示：「上次在北京，開心經歷了『下初雪』，今天驚見『沙塵暴』的威力」，首次見到如此誇張景象的她，也只能苦中作樂在車蓋上寫下「北京下土了」，接著強調還好都宅在家，才因此免於波及。

上次 在北京 開心經歷了「下初雪」 今天驚了「沙塵暴」的威力 還好不管在哪裡 我都很宅 呵呵🤭 #北京#直播真好玩#平安 由利菁 Regine 發佈於 2021年3月15日 星期一

對此，網友也紛紛留言：「好可怕的景象，姐在外要照顧好自己」、「注意安全哦！下土比下雪可怕」、「真的是一出門，就變成黄臉婆了」，對於有人關切是否有戴好N95口罩，她則回應：「有N100了」，此外有不少人紛紛敲碗希望她趕快復出螢光幕前：「期待妳回台灣再主持節目，因為妳是最優秀的」、「何時有新節目要在主持呢？」

利菁當年從購物頻道轉戰演藝圈，憑著主持歌唱選秀節目《超級偶像》，獲得第43屆金鐘獎「歌唱綜藝節目主持人獎」肯定，近年副業投資無論房產、開民宿、創珠寶品牌，或到馬來西亞經營電視購物台，都經營得有聲有色，足以見得她過人的生意頭腦。

(中時新聞網)