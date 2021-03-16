每一個人出生的時辰都會影響性格和命運，光是一點點差別就可能造成完全不同的人生，搜狐網命理專欄就分享3大最有福氣的出生時辰，在良辰吉時誕生的孩子不僅命中有福祿，長大後非富即貴，更會幫助父母升官發財。

▍亥時：晚上21點至23點

亥時出生的人五行水中帶木，理財能力格外強，對數字比較敏感，外表及能力出眾。水木相生得六親助力，因此親戚朋友會成為你的助力，機遇總是從天而降，能讓你獲取成功和幸福，事半功倍，比一般人付出的更少，獲得的更多。而且對父母有很大益處，心智會很早熟，冥冥之中更能助父親升官、幫母親發財，亥時出生的孩子後半生不愁沒福氣，可以讓父母福祿雙全。

▍丑時：凌晨1點至3點

丑時出生的孩子具有高貴感，是福祿命之人，事業發展上會有權勢方面之傾向，有著頑石一般沉默寡言的特質，通常極有耐性及毅力，能夠吃苦耐勞，不達目的誓不罷休，以後必定是人中龍鳳。因此不管是男還是女，從出生的那天起都能讓父母的財運亨通。他們從小性格比較內向，但非常孝順懂事，懂得尊敬父母照顧弟妹，在家人朋友的眼中相當受寵，從小到大六親緣深厚，將來福祿滿堂，生財不斷，長大後出息絕對不小！

▍未時：下午13點至15點

未時出生的孩子命中帶土，代表著財庫，這使得他們一生的財運非常不錯。他們的出生往往能夠帶旺自己的父母，不僅會成為家中的開心果，還能幫父母帶來不錯的發展機遇。長大後，他們的異性緣很好，很容易找到自己的真愛，夫妻生活十分和睦，孩子也教導得很好，人生一路高歌。他們天生能力強，做什麼事情都很順，加上命中帶福祿，長大後非富即貴，可以讓父母過上好日子。

(中時新聞網)