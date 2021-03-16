王育敏指責農委會主委陳吉仲是蹧蹋農民心血的慣犯。（黃福其攝）

王鴻薇引述綠媒報導產銷失衡，陳吉仲早該下台，不是浪費人民的錢保官位。（黃福其攝）

國民黨轟農委會只會買過剩農產作堆肥。(國民黨提供）

108年度辦理產銷調節緊急處理之農產品品項。 (國民黨提供；資料來源：農委會）

【LIVE直播】國民黨召開「收購產銷失衡農產品作堆肥！農委會蹧蹋農民心血」記者會｜2021.03.16

國民黨上午召開「收購產銷失衡農產品作堆肥！農委會蹧蹋農民心血」記者會，痛批農委會對於農產品產銷失調的的作法居然是補貼、收購、堆肥，以往農委會常提出的「過剩農產品加工」政策成效不彰，只會花納稅錢做表面功夫，無能從根本解決農產品供過於求，如此糟蹋農民心血，是名符其實的「農萎會」，主委陳吉仲已不適任，該下台。

文傳會主委王育敏說，據立法院預算中心報告，108年度「產銷調節緊急處理計畫」決算數達6.59億元，不但是近5年新高，且是當年度預算數1.58億元的4.15倍，包括香蕉、椪柑及鳳梨等一再被列入產銷調節緊急處理品項。去年度，農業發展基金的支出，又因處理農產品產銷失衡事件的預算編列不足，在年度結束時以超支併決算辦理4.57 億元，比預算數1.58億增加近3億元，近原預算的2倍。

她說，馬政府104、105年度執行產銷調節緊急處理計畫，僅7％至9％ ；但蔡政府時期飆升數十倍，達到75％以上，甚至超過預算數的數倍，顯然蔡政府農業政策失當，導致多數台灣農產品供過於求，卻未建置完善的外銷平台或管道，蔡政府不需要負責任嗎？

王育敏說，108年度「產銷調節緊急處理計畫」決算數6.59億元的收購支出中，有3.23億元用於掩埋、堆肥及送養豬戶作飼料等多元循環利用。監察院審計部108年度中央政府總決算審核報告顯示，「為紓緩農產品產銷失衡問題，辦理產銷調節緊急處理計畫所收購之部分農產品係以掩埋去化方式作堆肥處理」。而108年度產銷調節緊急處理被就地掩埋做有機肥、送堆肥場製作及送養豬戶做飼料等多元循環利用方式處理者，包含甘藍、柑桔、鳳梨、番石榴、紅龍果、芒果、檸檬、文旦及生食甘蔗等9項，收購經費合共3億2299萬7千元。

她質疑，農委會美其名說「多元循環利用」，現在卻被發現收購後唯一處理原則就是棄置、掩埋、堆肥，難道不需要給農民交代？向社會大眾道歉嗎？

王育敏指出，農委會是蹧蹋農民心血的慣犯，上個月台北農產運銷公司銷毀大量蔬菜，照片流出後引發譁然，農委會卻指稱菜價沒崩盤，因農藥超標、品質不好沒人買才丟棄；立即引發農民們不滿與憤怒，回應出貨前就快篩，農藥超標被銷毀的比率絕對不高，價格差主要是尾牙及活動因疫情取消，餐廳叫貨量少。農委會怎可將責任都推給農民，胡亂貼農民的標籤？近期高麗菜價慘跌，顯然預警機制毫無作用，難道農委會又要超編預算來收購、堆肥？或仍要推責任給農民愛種高麗菜？

文傳會副主委王鴻薇說，香蕉、鳳梨、高麗菜接連產銷失衡，連綠媒都報導農民不敢採收以免虧更多錢，綠委林岱樺也曾質疑台農發沒貢獻，陳吉仲早該下台，不是浪費人民的錢保官位。

文傳會副主委黃子哲說，陳吉仲無能處理香蕉問題，卻被蔡政府派去處理藻礁難題，這是「請鬼拿藥單」。陳吉仲就是「三撒」主委，遇有農產過剩就大撒幣，用自己當學者時大力反對的補貼收購政策； 2020年10月，藍委質詢農產產銷失衡，陳卻說「風調雨順，哪個農產有產銷失衡？」這次預算中心卻揪出花了6.5億元，其中堆肥3.2億元，陳在國會公然撒謊；且陳備詢時一再與立委對嗆拍桌、態度傲慢，這是公然撒野，如此無能無恥無法無天的農委會主委，該下台。

(中時 )