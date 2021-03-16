毛豬聽佛經，提升品質，交易量激增。（南投縣農產運銷公司提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府所屬的農產運銷公司（原肉品市場），秉持人道精神對待豬隻，去年底，更開始在繫留欄播放佛經，使得毛豬的情緒穩定，減少哀號和躁動，也因而提升豬肉品質；今年元宵節過後，豬隻交易量更從每日平均900頭，激增到每日1600頭左右。

由於台中市肉品市場將停止拍賣與屠宰業務，許多業者到南投拍賣豬隻，載到其他地方處理，因此，未來南投農產運銷公司豬隻交易量，可望再提升。

南投縣農產運銷公司總經理周義雄說，去年底時因緣際會，與智敏慧華金剛上師教育基金會董事長陳聲漢，董事李振明及黃山明相識，眾人言談之際，都認為動物雖提供人類經濟性動物蛋白質，且家畜因業力使然，不得不面對屠宰。

因此，周義雄在毛豬繫留欄安裝播音設備，每天播放佛經，陪伴毛豬走最後一段路，原本進場時躁動的毛豬，聽經後卻異常安靜，豬隻情緒穩定，品質也提升；而且，環境比較安靜，同仁工作時也覺得比較心平氣和。

周義雄強調，在毛豬驅趕與電宰時，都用棍棒，從牧場到餐桌，都要以人道方式處理，才能確保豬肉的品質，讓消費者享用國產優良肉品時，都能安心與放心。

(中時 )