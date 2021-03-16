台灣資通訊產業蓬勃發展，但卻面臨人才不足的困境。教育部表示，將精進資訊通數位人才培育策略，110學年將核定由優質大學增加資通訊、半導體、AI及機械等領域相關系所的招生名額6654名。

教育部長潘文忠明天將到立法院教育文化委員會進行施政報告，為因應全球科技發展趨勢，將精進資通訊數位人才培育策略，以補足國內科技業人才不足的問題。

教育部表示，已請優質大專院校增加10至15％資通訊數位人才培育量，以培育高階研發人力及工程師，109學年度共核定增加3575個名額；110學年將資通訊領域擴大至半導體、AI及機械等領域相關系所，並核定增加6654個名額。

同時，教育部透過跨領域微學程養成非資通訊專業系所學生的資通訊數位科技能力，109學年規畫非資通訊專業系所學生修讀數位科技微學程者占學士班總人數之6％，約計5萬人。

教育部也透過開放式大學之多元培育模式，提供已畢業學生與在職人士，取得資通訊數位科技第二專長。109學年共核定36校、141系，計1859個外加名額。

人工智慧是當紅產業，教育部也提升大學這方面的教學量能。教育部鼓勵大學結合重點產業或應用領域，透過產學研鏈結，從課程、實作及競賽等面向，強化學生在產業AI應用之實務及實作能力。109學年度補助16校22個AI系列課程(微學程)計畫，109學年第1學期開設42門課程，修課人數1777人。

推動大學程式設計先修(APCS)檢測機制，學生自我檢驗程式設計學習成果及大學選才參考依據。109年辦理3次檢測，計有8110人報名。本檢測自105年起共舉辦13次(包括觀念題及實作題？科目)，報名人數累計超過2萬7500人次，顯示學生開始逐漸重視學習程式設計。

(中時 )