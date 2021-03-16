綠委批踩藻礁意外燒到蔡總統。（摘自鄭照新臉書）

藍委陳玉珍昨日率團考察桃園藻礁時，踩在藻礁上，引發綠委鄭運鵬抨擊，但陳反擊過去蔡總統也踩過。經濟部長王美花今日受訪表示，並沒有說不能進去，只是要避免人數太多，若有專人帶領應該沒問題。

擔任立院衛環委員會召委的陳玉珍，昨日與多位立委及行政官員一同赴桃園觀塘工業區及大潭藻礁現場考察。而綠委鄭運鵬昨晚在臉書貼上立委站在藻礁上的照片，並質疑無法理解以保護藻礁為名，卻踩在藻礁上的行為，但卻被陳玉珍找出2013年蔡總統站在藻礁上的照片。

王美花表示，昨天立委考察的區域是G1區，而中油都有在做生態保護，進入相關區域也都有規範，甚至在地漁民也會去捕魚。昨天是有很多人在那邊走動，但沒有規定不能進去。

王美花也回應，雲林麥寮電廠是否要蓋天然氣接收站，得先經過環評、地方政府的同意，但即便蓋了，也是供中部使用，若要供應到北部，管線要拉180公里，但若麥電以氣換煤，的確對空污改善有幫助。

(中時 )