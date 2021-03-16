南亞科(2408)、華邦電(2344)等記憶體製造廠同聲看好今年市況，下游的記憶體模組廠威剛(3260)、宇瞻(8271)也認為上半年DRAM供貨緊張，NAND Flash也將於第二季開始上漲，短期趨勢將有助於記憶體產業發展。記憶體股價上周止跌翻揚，本周以來持續走穩。

南亞科、華邦電等記憶體製造廠都同聲看好今年市況，南亞科預計上半年價格逐季上揚，華邦電預計下半年可能延續市況緊張的態勢。

記憶體模組大廠威剛預期，繼DRAM價格邁入多頭走勢後，NAND Flash受惠終端應用量提升，合約價也將於第一季底止跌回升。看好兩大記憶體市況熱絡，今年首季營運淡季不淡。

威剛科技董事長陳立白指出，DRAM供給持續吃緊，不僅NB、智慧手機、資料中心對記憶體需求大增，第二季起車用電子也將強勢加入搶食記憶體產能行列，因此看好DRAM價格自去年12月初低點出現後，報價將逐季升高，第二季漲幅還會比第一季更明顯。

記憶體模組廠宇瞻總經理張家騉看好今年記憶體需求回溫，加上供應鏈產能不足，短期趨勢將有助於記憶體產業發展，並預計DRAM全年都可能供貨緊張。

宇瞻總經理張家騉表示，2021年因為後疫情時代加速如5G、無接觸與雲端應用，導致整體需求回溫，加上供應鏈產能不足，短期趨勢將有助於記憶體產業發展。

張家騉表示，目前工控及消費型需求均回溫，帶動公司平均銷售單價(ASP)上漲，目前DRAM供貨緊張，NAND Flash也將開始往上漲。

張家騉指出，整體市場需求回溫，產能不足。在DRAM方面，去年因防疫，居家上班帶動的需求延續，今年chromebook、NB需求續強，加上智慧型手機、消費型電子，以及伺服器需求回溫，配合5G、IOT的發展，目前DRAM市況非常緊張。今年全年短缺可望確立。

在NAND Flash方面，也比預期提前漲價。原本預期第一季供過於求，但隨著需求帶動，加上美國德州爆風雪衝擊，控制器缺貨，使得第一季提前止跌，因提前拉貨的效應，第二季價格看漲，第三季可能造成缺貨。

(時報資訊)