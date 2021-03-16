工控記憶體品牌宇瞻（8271）推動DDR5生態鏈聯盟，擘畫DDR5全產品線發展藍圖，涵蓋伺服器、工業級、消費型與電競四大類別。

宇瞻總經理張家騉表示，推動DDR5記憶體技術應用落地，除了平台支援外，零組件整合與測試的重要性也不容小覷。在開發最新DDR5記憶體的過程中，宇瞻已完成JEDEC最新版本認證測試；依照DDR5支援平台的發表時程，宇瞻預估將於2021下半年開始DDR5送樣，並於2022年逐步進入DDR5量產計畫。未來將率先導入DDR5技術早期採用者，如企業與資料中心伺服器、AI、高速運算、高階筆電、創作者電腦（Creator PC）與電競等應用市場。

DDR5記憶體頻寬為DDR4的兩倍；傳輸速率若以初期的4.8 Gbps計，較目前DDR4的3.2 Gbps增長50%。除效能顯著提升外，DDR5記憶體在容量、穩定度與省電效率亦有良好進展。宇瞻最新DDR5記憶體將以UDIMM規格首發，RDIMM、SODIMM等規格也緊隨其後，支援Intel第12代Core處理器Alder Lake、Xeon處理器Sapphire Rapids-SP（Eagle stream平台），與AMD Zen4 EPYC處理器Genoa。

宇瞻完整布局DDR5記憶體產品線，可望於訴求高效能的應用市場多點開花，不僅助力市場提早採用最新、更高效能的DDR5記憶體，更與策略夥伴共創新商機。依照DDR5支援平台的發表時程，宇瞻預估將於2021下半年開始DDR5送樣，並於2022年逐步進入DDR5量產計畫。

(時報資訊)