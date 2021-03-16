女星陳艾琳與前「MP魔幻力量」鼓手阿翔離婚後，再嫁同為《大學生了沒》班底、一路陪伴她走過失婚之痛的台大高材生男星Alex(顏庭笙)，生下女兒顏蘵，夫妻倆平時都會在社群分享育兒及生活點滴，日前Alex發生大麻菸風波，陳艾琳也陪伴走過，感情似乎相當堅定，不料近日爆出兩人私下頻爭吵，Alex甚至將夫妻吵架的對話貼在私人臉書上，公審老婆失職，讓陳艾琳氣炸反擊，婚姻亮起紅燈。

陳艾琳與Alex結婚後，社群上滿是老公、孩子的照片，之前一直給人感情甜蜜的感覺，但其實去年11月，陳艾琳吐露夫妻倆私下經常為育兒方式不同而吵架，不到1個月後，Alex凌晨被警方臨檢，發現他攜帶含「大麻酚」成分的電子菸及菸油，因此加以逮捕，事件引起不小的風波，當時陳艾琳還為丈夫發文道歉，澄清他沒有常態吸食大麻，「對於孩子的健康和安危，請相信我們比誰都還要在乎」，力挺另一半讓人感動，不料風波過後，兩人又因為女兒吵了起來。

據《鏡週刊》報導，陳艾琳與Alex平時會事先協調好育兒時間表，但日前女兒半夜生病掛急診，隔天晚上輪到Alex照顧，Alex擔心自己一個人照顧不來，於是要求陳艾琳幫忙，但她當晚工作需求要出席春酒活動，因此沒答應，Alex認為她做媽媽的不該失職，便將兩人對話截圖po在私人臉書上，讓朋友來公審評評理。

而陳艾琳看到文章後氣炸，也在個人臉書發文痛罵Alex，但不久後雙雙刪文，陳艾琳隨後又發了一篇文章解釋情況，表示女兒掛急診後，醫生表示狀況不嚴重，而白天她照顧時觀察，也覺得孩子狀況不錯，還能跑跳笑鬧、表演才藝「我明白可能晚上回家接手有突發狀況會緊張，但我依然不能理解為何當別人一個人顧的時候可以，輪到自己就要別人放棄工作和既排行程？」，更火大直言：「不要說的我好像罔顧孩子的性命一樣，在網路上公審我、刪我留言，我不是一個多好的媽媽，但我問心無愧」。

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(中時新聞網)