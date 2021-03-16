資訊服務廠商叡揚（6752）公告2020年財務報表，全年營收首次突破10億元，達到10.91億元，年增12.75％、稅後純益達1.21億元，年增37.55％、每股盈餘4.88元，營收與獲利連年成長且雙創歷史新高。董事會並決議每股盈餘配發2.2元現金股利及0.6元股票股利。

叡揚董事長張培鏞表示，長久以來公司每年投入超過10％的營收做為研發經費，發展出如：對話機器人（Chatbot）、AI等關鍵技術，結合原有企業e化應用解決方案，開發出公文系統智慧分文、紡織業智慧染整等功能，提供企業更完整及多元之解決方案，為客戶節省成本並提高工作效率。

而有別於其他資訊服務業者，叡揚專注於軟體，深入了解客戶所需，累積三十餘年的專業經驗不斷開發出新產品，除滿足客戶需求外，更使客戶產生高黏著度。

此外，叡揚為國內少數提出可滿足中小企業大部分需求的雲端解決方案的廠商，其Vital CRM（客戶關係管理系統）提供客戶多種Insight進行分析，有別於國外客戶關係管理系統，操作容易、價格合理且具備多國語系，累積許多客戶，為營收與獲利帶來挹注；其他產品如：Vital OD 供各公協會、法人與需要跟政府往來之公司之公文處理、Vital Knowledge 則是輔助公司留存日常營運寶貴經驗的協作平台。

展望未來，張培鏞表示，將配合政府推廣數位轉型發展政策，將繼續深化產品技術與市場開發，擴大營運經濟規模，讓營收與獲利持續穩健成長。

(工商 )