鋼線鋼纜大廠佳大（2033）2020年稅後淨利為0.19億元、年減47.22％，每股稅後後淨利為0.25元。

光罩 去年獲利創13年新高
《半導體》華東去年營運回升 每股賺0.51元

(工商 )

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