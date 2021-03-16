佳大去年每股稅後淨利0.25元 11:442021/03/16 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋼線鋼纜大廠佳大（2033）2020年稅後淨利為0.19億元、年減47.22％，每股稅後後淨利為0.25元。 光罩 去年獲利創13年新高 《半導體》華東去年營運回升 每股賺0.51元 (工商 ) #佳大 #每股稅後淨利 #鋼線 #鋼纜 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桂盟2020每股賺12元 擬配息7.2元 04:102021/03/16 證券．權證 《造紙股》榮成去年獲利近3年高點 擬配息0.6元 07:452021/03/16 財經 《觀光股》柏文去年每股賺5.67元 擬超額派利6.36元 07:452021/03/16 財經 來思達 去年每股盈餘2.43元 04:102021/03/16 證券．權證 汎德永業 去年每股大賺14.5元 04:102021/03/16 證券．權證 聯強去年獲利登峰 04:102021/03/16 證券．權證 德麥2020營運大三元 營收、獲利與股息，齊攀峰 04:102021/03/16 證券．權證 馬光 配息1.6元 04:102021/03/16 證券．權證 技嘉砸近4億 布局車用電子 04:102021/03/16 產業．科技 祥碩大賺逾4股本 配息24元 04:102021/03/16 證券．權證 《營建股》國產109年擬配息1.5元 殖利率約6％ 07:452021/03/16 財經 財經熱門新聞 台積電棄息賣壓殺出 大戶落跑原因曝 - 財經 台股定期定額 兩檔ETF人氣勝台積 - 財經要聞 - 工商時報 缺料、缺櫃、缺水 三缺概念股 多頭聚焦 - 財經要聞 - 工商時報 連11買 投信作帳火力全開 - 財經要聞 - 工商時報 大陸與60多國 將互認疫苗護照 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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