世邦海運第五艘全貨櫃船「世邦釜山輪」16日上午與旭洋造船廠舉行視訊交船典禮，典禮由世邦集團董事長李健發與旭洋社長越智共同主持，中國驗船中心董事長謝謂君與美國美利堅驗船公司、華南銀行、毓友企業等相關業界代表到場觀禮。船隻交船後即以十年長約租給韓國高麗海運。

新船是旭洋為世邦建造的第四艘船，船隻可裝載1,096箱（20呎櫃），船長141公尺，滿載吃水約8.2公尺，載重11,731公噸，航速19節，採用最新衛星導航系統。李健發指出，公司將衛星網路分享給船員使用，讓離鄉背井，辛苦工作的船員能與家人聯繫，在全球疫情嚴峻下能夠穩定船員的心理。

船隻遵照國際公約要求，除配備有「壓載水管理系統」、「排氣脫硫清洗塔系統」外，另配備了「環保滑油」，「節能型螺旋槳尾帽設計」以減少螺旋槳擾流，節省船舶耗油近3％，同時船隊也採用世界知名船舶管理系統，能將船岸資訊同步，達到即時準確掌握船舶相關資訊，進而有效率的管理船隊安全運行，並以減少紙張使用，為全球環保、節能減碳盡一份心力。

由於疫情關係，各國都有出入境的限制，無法親臨現場參與交船典禮，亦造成接船上許多難題，世邦克服了技術困難，順利完成建造及交船。並利用現代化科技以視訊方式，讓來賓及同仁們共襄盛舉此次交船儀式，也可算是一種創新的交船模式，同時證明世邦集團不畏任何艱困的挑戰，只要用心就能克服。

李健發指出，新造船絕非只靠一己之力就能完成，要特別要感謝華南銀行，中國驗船中心，以及台灣美利堅驗船公司給予世邦全力的支持以及專業的指導。

這艘新船交船後，世邦共有5艘貨櫃船與一艘雜貨船長期出租，李健發透露，集團有再增建2到3千箱貨櫃船計畫，加上物流業務，持續做多元化發展。

世邦國際旗下的世邦海運成立於2013年年底，旗下有一艘登記為國輪的客輪「世富輪」，在基隆港經營港區觀光業務，公司十多年來逢低入市，分年訂造全新貨櫃船，以穩健方式，一步一步的建立公司海運事業營運規模，李健發表示，未來不排除投資建造散裝船。

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