台中市議會今天召開臨時會，民進黨市議員賴佳微等，要求市長盧秀燕對核四議題表態，台中不要核電廠。（陳世宗攝）

民進黨市議員黃守達等並衝到市議會官員席，站在市長盧秀燕旁邊要她表態。（陳世宗攝）

民進黨台中市議員陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤等，16日於台中市議會臨時會中痛批，泛藍學者要牽線中國核電集團給盧秀燕，聲稱要在台中市重啟核四；盧秀燕在市議會時態度強硬說：「我跟台中人都堅決反對，不過到目前為止，據我的了解，中央都沒有這樣的打算」。

台中市議會今天召開臨時會，民進黨市議員賴佳微等舉牌抗議，要求市長盧秀燕對核四議題表態，台中不要核電廠、台中不要核能發電。民進黨市議員黃守達等並衝到市議會官員席，站在市長盧秀燕旁邊要她表態。國民黨市議員楊正中、李中、黃健豪、朱暖英等，強烈反駁那是假議題。

謝明源、邱素貞等表示，拒絕核電是基本立場，泛藍竟出現台中市建核電的聲音，市長盧秀燕難道要將核災威脅帶給台中市嗎？泛藍還要引進中國核電集團，更是除核災威脅外，無異是木馬屠城；除核安問題外，也將陷台灣國安於危險、將台灣主權拱手給中國掌控，心態令人唾棄。

市議員張耀中認為，前總統馬英九也曾任國民黨主席，對於核四重啓的回答耐人尋味，合理懷疑黨內有做過相關討論才會作這樣表示，加上台中市議會國民黨佔多數席次，如果硬要強推核四遷移台中也不是沒有可能；他籲市長盧秀燕應明確表態對此事的看法。

陳淑華指出，非核家園是台灣人長期推動的目標，國民黨推核四公投、馬英九要重啟核四都是政治操作、甚至在台中重啟核四都是為了政治利益，而意圖引進中國核電更是向中國靠攏的作法，令人不恥。

盧秀燕強調，台中火力發電廠是全國最大的發電廠，30、40年來台中人貢獻最大、受害也最大，所以假如中央執意要在台中增加核電機組的話，「我跟台中人都堅決反對，不過到目前為止，據我的了解，中央都沒有這樣的打算」。

(中時 )