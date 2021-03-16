月6日深夜18歲張男在國軍台中總院中清分院前閃黃燈口與彭女騎乘機車發生擦撞，女騎士重傷不治。（資料畫面／馮惠宜台中傳真）

台中市18歲張姓高中生，3月6日深夜趁父母熟睡時，偷偷開母親的賓士車外出買消夜，途中撞上23歲待業的彭姓女騎士，彭女當場頭部受到重創送醫搶救，經過9日與死神拔河，仍於15曰23時54分宣告不治。據友人轉述張姓少年獲知消息後，情緒崩潰，無法置信。

還在就讀高工的張男，3月6日趁家人熟睡偷開媽媽的賓士車外出，就在其父親開業前任職多年的醫院前撞上騎機車的彭女，彭女被撞飛三公尺，重傷送醫，搶救9日，仍宣告不治；對此彭女親友悲痛萬分，彭女男友更PO出思念不捨的留言。

而肇事的張男迄未出面，其父母透過友人指稱，接獲警方通知得知彭女不治，張男才18歲，因年紀輕、抗壓性差，心情仍難以調適；他也強調，曾試圖與彭女家人連繫，雙方還未見面，只通過一次電話，應該是等彭女狀況確定後才來討論；他也強高，得知惡耗後，目前無法連繫到彭女家人。

(中時 )