台中市18歲張姓高中生，3月6日深夜趁父母熟睡時，偷偷開母親的賓士車外出買消夜，途中撞上23歲待業的彭姓女騎士，彭女當場頭部受到重創送醫搶救，經過9日與死神拔河，仍於15曰23時54分宣告不治。據友人轉述張姓少年獲知消息後，情緒崩潰，無法置信。
還在就讀高工的張男，3月6日趁家人熟睡偷開媽媽的賓士車外出，就在其父親開業前任職多年的醫院前撞上騎機車的彭女，彭女被撞飛三公尺，重傷送醫，搶救9日，仍宣告不治；對此彭女親友悲痛萬分，彭女男友更PO出思念不捨的留言。
而肇事的張男迄未出面，其父母透過友人指稱，接獲警方通知得知彭女不治，張男才18歲，因年紀輕、抗壓性差，心情仍難以調適；他也強調，曾試圖與彭女家人連繫，雙方還未見面，只通過一次電話，應該是等彭女狀況確定後才來討論；他也強高，得知惡耗後，目前無法連繫到彭女家人。
(中時 )
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