AZ疫苗開打後，國際間頻傳不良副作用，包括血栓、嚴重過敏，甚至有死亡案例，引起外界質疑是否影響國內施打進度。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天在疫情記者會中，拒絕回答媒體詢問有哪些國家停打AZ疫苗，根據外媒報導統計，目前至少有17個歐洲國家停打，加上亞洲及非洲，總計有21國暫停施打AZ疫苗。

根據指揮中心規劃，台灣將採購1000萬劑AZ疫苗，佔新冠疫苗採購總數約3成，且目前台灣唯一已到手的11.7萬劑疫苗也是AZ的，預計這幾天就會開打，但近日歐洲多國傳出接種AZ後出現不良反應，繼奧地利、北歐三國、荷蘭後，歐洲主要國家德國、法國、義大利也在台灣時間今天凌晨相繼宣布暫停施打AZ疫苗。

莊人祥昨天在疫情記者會中，面對媒體詢問有哪些國家停打AZ疫苗時表示「我為什麼要告訴你？」引起網友砲轟態度傲慢，質疑「所以人民不用知道？死了人也不會知道？」

雖然世界衛生組織WHO和歐盟藥品管理局EMA目前仍建議各國繼續施打，不過根據外媒報導統計，歐洲已有17國宣布暫停使用AZ疫苗，包括德國、法國、義大利、奧地利、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、丹麥、挪威、冰島、西班牙、葡萄牙、斯洛維尼亞、賽普勒斯、荷蘭、愛爾蘭。

此外，除了歐洲以外，亞洲的印尼、泰國也宣布暫緩施打AZ疫苗；非洲剛果民主共和國及南美洲委內瑞拉也已經喊卡。

莊人祥昨(15)日在記者會中指出，根據AZ發出的新聞稿，目前在歐洲施打的1700萬人中，共發生37件血栓事件，若依照先前推估的背景值，應會超過百件，但從現在觀察到的資訊發現，與推估數有明顯落差。

AZ疫苗本週三完成檢驗 疫情指揮中心記者會說明｜2021.3.15

(中時新聞網)