台鐵企業工會宜蘭分會吳俊義指出，交通部長林佳龍雖然釋出善意，但他感覺部長被蒙蔽，盼能與部長或次長王國材對話，讓他們了解狀況。（李忠一攝）

台鐵企業工會宜蘭分會不滿資方為節省經費，認為資方違反協議的輪班待遇條件，發起連署在清明連假期間依法休假，交通部長林佳龍雖然要工會放心，明年之前都不會變動，但宜蘭分會理事長吳俊義今天（16日）說，部長的回應讓他們感覺到善意，但部長被騙了，實際情況未全盤了解，請假行動目前不會停止。

宜蘭分會指出，台鐵片面刪減收入，違反過去勞資雙方協議「兩輪一例隔周休」的輪班待遇條件，還即將推行「四輪三班」使得員工勞動條件愈來愈差，分會只能採取行動抵制抗衡。

對於可能會影響到連假疏運，吳俊義表示，必須要先跟社會大眾致歉，但實在是從去年8月忍到現在，原本他跟分會的會員討論，想先按兵不動，「只要不差太遠，大家都會忍耐」，但2月21日看到3月假表，完全沒加班才因此有連署請假的行動。

吳俊義解釋，台鐵很多基層員工待遇不高，因此只能透過加班的方式來補足差額，但原本仰賴的加班不見了，算下來員工平均每個月少9000元，資方違反去年8月協商「兩輪一例隔周休」，還要強推「四輪三班」節省經費。

他說，部長林佳龍雖然釋出善意，但他不了解其實從去年8月的協商內容就被改變，他們的訴求目的就是回到原點，如回到原點自然就會取消連署請假的行動；目前運務段500人當中，約有200人連署請假。

吳俊義表示，請假連署至今，交通部、台鐵局都沒人過來關心，他認為是要給宜蘭分會孤立，其實交通部裡面也有行家，如次長王國材等人，期盼能與林佳龍、王國材等人對話，他會好好的分析讓交通部了解狀況。

(中時 )