個性傲嬌的人情緒很兩極化，一下子熱情溫柔，一下子卻喜怒無常，搜狐網命理專欄就公開，水瓶座、獅子座及金牛座是3大在感情中最小心翼翼的星座，在談戀愛時，總忍不住對愛的人越來越兇，令人又愛又恨。

▍1. 水瓶座

水瓶座的人不會主動的去表白，他們總覺得愛情是水到渠成的，但很多不說出口就很容易錯過，因為他們經常因為自己的冷漠及逃避而錯失了一段感情。在愛的越深的時候，水瓶座會越是小心翼翼，看起來相當冷淡，哪怕是自己的家人、好友或不熟悉的朋友，水瓶座都能克制自己的脾氣，他們只會對最親密的人亂發脾氣。他們的個性既溫柔又冷淡並存，在戀愛中只會對另一半越來越兇。

▍2. 獅子座

獅子座在戀愛初期就會表現出自己的強勢！但在雙方逐漸加深了解之後，他們便會慢慢不在乎那些原則，滿腦子都在思考如何讓另一半感受到幸福，如此驕傲的他們在愛人面前只會越來越溫和，甚至願意在很多事情上一次次妥協，即使對方已經觸碰到他們的地雷，獅子座也不會放手，只會將底線一次又一次放低。

▍3. 金牛座

金牛座很念舊，只要愛上一個人，金牛座便會全心全意地投入其中，個性傲嬌卻對愛人很溫柔，渴望一輩子走下去，假設不料在中途分手，這對金牛座來說無疑是不小的打擊，他們陷在舊情的泥沼裡無法自拔，過去的甜蜜畫面或動人情話，都會成為他們難以釋懷的痛。

(中時新聞網)