45歲女星林心如近日宣傳新戲《她們創業的那些鳥事》，不忘抽空與好姐妹聚會吃飯，15日PO出和時尚媽咪Melody（殷悅）的合照，捨棄網美愛用的濾鏡，直接真面目示人，好氣色被網讚翻：「太美啦！」

林心如15日於IG公開與Melody的聚餐照，笑說：「慢慢的從晚上的飯局變成早餐的約會，這個改變很可以」徐若瑄見狀在留言處問：「一早就喝起來嗎？」林心如俏皮的回：「喝咖啡」，Melody也虧：「你也有這一天」林心如莞爾一笑，「我也想不到！」同為人母的黃小柔看到林心如的作息改變，心有戚戚焉的說：「真的是這樣啊，聊得比較沒壓力」林心如則表示：「就是聊著聊著天又要黑了」。

隨文附上的合照中，林心如戴著棒球帽，身穿水藍色的休閒服，臉上幾乎沒有任何脂粉，膚況看起來仍無瑕，找不到歲月的痕跡；Melody也是凍齡女神，皮膚好到出現光澤，對著鏡頭甜美一笑，即便沒有濾鏡與修圖軟體的加持，都無損兩人天生的美貌，許多粉絲看了都忍不住大讚：「兩位我女神」、「心如～妳真的好美」、「真實最美，欣賞姐姐的自然美」、「兩位大美人聚餐」。

林心如出道28年，活潑有趣的個性在圈內人緣超好，不只跟Melody有深厚交情，還與林熙蕾、曾馨瑩與舒淇情同姐妹，偶爾會透過社群網站曬出閨密合照，即便她們陸續當上媽咪，外型都沒有太大變化，跟年輕時一樣亮麗，讓網友大呼真的太會保養。

(中時新聞網)