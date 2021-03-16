市場對美國景氣復甦樂觀，科技族群帶領美股走高，也讓身為美國最大貿易夥伴之一的日本，16日股市上漲。其中，東證指數甚至創下20年來新高點。日經225指數早盤收29,956.82點，上漲189.85點，漲幅0.64%。東證股價指數早盤暫收1,978.2點，上漲9.47點，漲幅0.48%，並寫下20年新頁。

16日早盤中，東證一度上漲0.57％，至1,979.92，升至1991年5月以來最高點。日經也曾漲0.85％，至30,018.92，也是從2月25日以來，首次又突破30,000點。

大和證券表示，市場信心高昂。美國景氣一旦確定復甦，日本企業也可同步沾光。同時，美公債殖利率趨穩不再猛升，加上美國大部分民眾，將陸續收到1400美元刺激消費支票等利多消息。

15日道瓊與標普500又創新高外，科技成分股為主的那斯達克指數，也上漲1％以上。

同樣地，日本科技同業也被帶動。其中，軟銀（SoftBank）漲2.6％，東京威力科創（Tokyo Electron）漲1.56％，愛德萬測試(Advantest)也漲3.6％。

航運股方面，全日空(ANA)與日本航空(Japan Airlines)分別上漲2.91％和3.81％。在隔夜美股中，達美航空(Delta Air Lines)與西南航空(Southwest Airlines )均表現亮眼。西南航空也表示，休閒旅遊乘客數正在回流中。

旅遊業者H.I.S.因受到新冠疫情衝擊，導致一季大虧79億日圓約0.72億美元之多，但股價還是上漲2.09％。

樂天（Rakuten）跌3.11％，這家前個交易日以漲停近25%做收的電子商務公司，日前傳出將與日本郵政（Japan Post）策略聯盟。

東證核心30指數中，漲幅最大為任天堂(Nintendo) ，上漲3.98％，其次是軟銀。

同時，表現最差的則是豐田汽車（Toyota Motor），下跌0.92％。三菱UFJ金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）下跌0.86％。

(時報資訊)